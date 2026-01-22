Eyüpsultan'da gecekondu dehşeti! Alevlerin arasından çıkamadı: 1 ölü, 1 yaralı!

Yangın 07.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası sokakta henüz bilinmeyen sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda başlayan yangın hızla büyüdü yanında bulunan bir başka gecekonduya da kısmen sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle başlangıç aşamasında olan sirayet engellenirken Gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi. Yangının başladığı evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Yanan gecekondunun yanında bulunan bir başka evde ise dumandan etkilenen ve çıkamayan Fatma Balcı isimli kadın ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.