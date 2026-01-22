  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin ''Grönland''a değeri biçti Danimarka'dan Grönland mesajı: Kırmızı çizgimiz Enver Aysever’in avukatından açıklama: CHP Genel Başkanlığı makamı böyle korunamaz Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj! Neler oluyor? Balıkesir'in Sındırgı'da korkutan ikinci deprem Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk Erdoğan'dan Brezilya lideri Silva'ya takdir TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye mesajı: Sonuna geldik Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu Murat Gülibrahimoğlu'nun ses kaydını ortaya çıktı! Özgür Özel "İBB Borsası" iddiasını nasıl uydurdu?
Yerel Eyüpsultan'da gecekondu dehşeti! Alevlerin arasından çıkamadı: 1 ölü, 1 yaralı!
Yerel

Eyüpsultan'da gecekondu dehşeti! Alevlerin arasından çıkamadı: 1 ölü, 1 yaralı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eyüpsultan'da gecekondu dehşeti! Alevlerin arasından çıkamadı: 1 ölü, 1 yaralı!

İstanbul Eyüpsultan’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yükselen alevler, büyük bir faciaya neden oldu. İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak’ta bulunan bir gecekonduda, saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın 07.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası sokakta henüz bilinmeyen sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda başlayan yangın hızla büyüdü yanında bulunan bir başka gecekonduya da kısmen sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle başlangıç aşamasında olan sirayet engellenirken Gecekonduda bulunan mutfak tüplerinin de patladığı öğrenildi. Yangının başladığı evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Yanan gecekondunun yanında bulunan bir başka evde ise dumandan etkilenen ve çıkamayan Fatma Balcı isimli kadın ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin yanan gecekondudan çıkarılma çalışmaları ise devam ediyor.

 

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Malatya’da yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı
Malatya’da yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yerel

Malatya’da yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Piyasalar yangın yeri! Dolar ve Euro rekorla güne başladı!
Piyasalar yangın yeri! Dolar ve Euro rekorla güne başladı!

Ekonomi

Piyasalar yangın yeri! Dolar ve Euro rekorla güne başladı!

Davos'ta yangın paniği
Davos'ta yangın paniği

Dünya

Davos'ta yangın paniği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23