Eyüpsultan'da Gazze'ye destek yürüyüşü

Gazze'deki İsrail işgalinin bitmesi ve Filistin'in özgürlüğü için düzenlenen eylem, akşam namazının ardından Edirnekapı Mihrimah Sultan Camiî’nin önünden başladı. Biraraya gelen binlerce katılımcı, kortej halinde Eyüpsultan Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca, “Katil İsrail Filistin’den Defol, Free Free Palestine, Katil İsrail İşbirlikçi ABD, Nehirden Denize Özgür Filistin” sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Güzergâh üzerinde yürüyüşe denk gelen vatandaşların da destek verdiği eylemin katılımcı sayısı varış noktasına kadar sürekli arttı.

“İsrail sivilleri hedef alıyor”

Yürüyüşün varış noktası olan Eyüpsultan Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden İHH İstanbul İl Başkanı Mehmet Kesmen, savaşın 7 Ekim’de başlamadığını, İsrail’in on yıllardır Filistin’de katliamlarda bulunduğunu hatırlattı. Kesmen, “Camiler, okullar, hastaneler, sivil yerleşim alanları bombalanıyor. Kadınlar, çocuklar ve siviller öldürülüyor. Buradan en başta zalim

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Netanyahu’ya, İsrail’i bir yahudi olarak ziyaret ediyorum diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a, ABD'ye ve Başkanı Biden’a sesleniyoruz. Tarih, çok zalimler gördü. Ama hiçbiri abad olamadı. Hepsi tarihin karanlık sayfalarına gömüldüler. Siz de amacınıza ulaşamayacaksınız. Yaptıklarınızın bedelini er ya da geç ödeyeceksiniz ve bebek katilleri olarak anılacaksınız” dedi.

“Tüm ülkelerden Filistin’i devlet olarak tanımalarını bekliyoruz”

İslam İşbirliği Teşkilatı’na çağrıda bulunan Kesmen, “Bu ateşi üfleyerek söndüremezsiniz. Eğer derhal ateşkes olmazsa ve insani yardım koridoru açılmazsa askeri müdahale de dahil olmak üzere birçok seçeneği masaya yatırmanızı bekliyoruz. Tüm dünya ülkelerine seslenmek istiyorum. Bu hafta İspanya, Norveç ve İrlanda’nın aldığı kararı almanızı ve Filistin’i devlet olarak tanımanızı bekliyoruz. Buradan Türkiye halkına da seslenmek istiyorum. Filistin ve Gazze halkının yanında olma sorumluluğumiz var. Türkiye’nin savunmasının, Libya’dan, Irak’tan, Suriye’den, Filistin ve Gazze’den başladığını asla unutmayalım” ifadelerini kullandı.

Eylem, Filistin’in ve mazlum coğrafyaların özgürlüğü için yapılan duanın ardından sona erdi.