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Eyüpsultan'da eczanelere üzerinde "Kovid-19 Halen Aramızda" yazılı poşet dağıtılıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:53:59 -
Eyüpsultan'da eczanelere üzerinde "Kovid-19 Halen Aramızda" yazılı poşet dağıtılıyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi ilçedeki eczanelere "Kovid-19 Halen Aramızda" yazılı poşetler dağıtıyor.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisi sürecinde yeni normal hayata geçişle birlikte zorunlu hale gelen maskenin, tüm mahallelerde ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

Yeni bir çalışma ile ilçedeki tüm eczanelere ücretsiz poşet dağıtımına başlanıldığına vurgu yapılan açıklamada, poşetlerin üzerinde koronavirüs sürecinin henüz bitmediğine dikkati çekmek amacıyla "Kovid-19 Halen Aramızda" yazısının bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, paketler halinde hazırlanan poşetlerin eczanelere dağıtımını gerçekleştiriyor. İlçede bulunan 92 eczaneye 150 bin adet poşet dağıtılması planlanıyor." ifadesine yer verildi.

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