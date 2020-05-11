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Aktüel

Eyüpsultan’da dezenfekte edilen statlar maçlara hazır

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart 2020’de ara verilen amatör ve profesyonel ligler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamayla 11 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:21:31 -
Eyüpsultan’da dezenfekte edilen statlar maçlara hazır

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart 2020’de ara verilen amatör ve profesyonel ligler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamayla 11 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.


Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 2. Lig ekibi Eyüpspor ile bölgesel amatör lig takımlarından Alibeyköyspor’un idman ve maç yaptığı tesislerde dezenfeksiyon çalışmaları yaptı. Eyüpsultan Stadı ve Alibeyköy Stadı dezenfekte edilerek futbolcular için idmana hazır hale getirildi. Gönül rahatlığıyla sporcuların idman yapması için detaylı dezenfekte çalışmaları yapıldı. Dezenfeksiyon çalışmalarının denetimine Eyüpsultan Belediyesi Başkan Danışmanı Remzi Kurtuluş ve Meclis Üyesi Metin Çırpan katıldı. Eyüpsultan Belediyesi dezenfeksiyon ekibi tarafından stat içi, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi.

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