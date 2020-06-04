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Eyüpsultan'da bir apartmanda yangın çıktı

Eyüpsultan Karadeniz Caddesi'nde bir apartmanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:41:00 - 2020-06-04 13:55:25
Eyüpsultan'da bir apartmanda yangın çıktı

Eyüpsultan, Alibeyköy'de çok katlı apartmanın ilk katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar oldu. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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