  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyüpsultan’da 6 bin 459 ton asfalt döküldü

Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:53:52 -
Eyüpsultan’da 6 bin 459 ton asfalt döküldü

Eyüpsultan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını boyunca asfaltlama çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında 6 bin 459 ton asfalt döküldü.


Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çeviren Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek adına tüm saha ekiplerini seferber etti. Bu kapsamda ekipler, ilçede tespit ettikleri bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda asfaltlama çalışmaları yapıyor. Çalışma yapılan yerler arasında yoğun kullanılan yerlere asfalt serimi gerçekleştirildi.


Eyüpsultan genelinde asfalt dökülen yerler şöyle açıklandı:


“Çırçır Mahallesi Betül Sokak 846 ton, Karadolap Mahallesi Abıhayat Caddesi 848 ton, Karadolap Mahallesi Namık Kemal Caddesi 157 ton, Alibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı bin 927 ton, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesi 55 ton, 15 Temmuz Şehitler Caddesi Mimar Sinan Ortaokulu önü 126 ton, Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi 2 bin 500 ton”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı