Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinden ortak çalışma

Eyüpsultan Belediyesi, komşu Gaziosmanpaşa Belediyesi ile yine bir ortak çalışmaya imza attı.

Her iki belediye ekipleri Ramazan Bayramı öncesi arefe günü, Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin sınır noktası olan Şükran Caddesi’nde ortaklaşa temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapmıştı. Bu kez de Eyüpsultan Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri Alibeyköy Merkez Mahallesi Vardar Bulvarı’nda ortak çalışma gerçekleştirdiler.

Önce, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde başlattığı çalışmayla, 950 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki caddede mevcut asfalt zeminin sökülmesi işlemi ve ardından asfalt serimini gerçekleştirdi.

Asfaltlama işleminin tamamlanmasının ardından ise Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, Vardar Bulvarı üzerinde çizgi çalışmasına başladı. Çalışmada şerit çizgileri, yaya geçitleri ve park alanları çizimleri yapıldı.