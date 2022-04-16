Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul İSKİ su kesinti saatleri
Üsküdar Beyoğlu Şişli Beşiktaş sular kaçta gelir? 16 Nisan Cumartesi günü İstanbul’un pek çok ilçesinde arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kesintilerin ne zaman saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da bugün sular saat kaçta gelir?
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar 16 Nisan Cumartesi günü yaşanan su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Bugün sular saat kaçta gelecek?
Eyüpsultan sular ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul İSKİ su kesinti saatleri
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Vişnezade Mah,Muradiye Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Valide-İ Atik Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.04.2022 08:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi : Terfi Merkezi Arızası
Açıklama : Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 16.04.2022 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.