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Gündem Eyüpsultan CHP’ye geçince bunu bile yaptılar! Pes artık
Gündem

Eyüpsultan CHP’ye geçince bunu bile yaptılar! Pes artık

Yeniakit Publisher
2024-06-09 10:27:00 -
Eyüpsultan CHP’ye geçince bunu bile yaptılar! Pes artık

İstanbul’un en mütedeyyin semtlerinden Eyüpsultan’ı sandığa gitmeyen AK Partililer nedeniyle ele geçiren CHP, halkın değerlerini hiçe saydı.

İstanbul'un köklü ve muhafazakar semtlerinden biri olarak bilinen Eyüpsultan’da belediye yönetimi, ekonomik durumlar ve emekli maaşlarını bahane eden seçmenin sandığa gitmemesi nedeniyle CHP’ye geçti. 2024 yerel seçimlerde CHP’li Mithat Bülent Özmen’in göreve gelmesi, semt sakinleri arasında farklı tepkilere neden olmuştu. Ancak yaşanan son olay, tepkileri bir adım öteye taşıdı. CHP’li belediye, İslam karşıtı komünist Nazım Hikmet’i anma töreni düzenledi ve bu durum, birçok Eyüplünün tepkisini çekti.

Nazım Hikmet anma töreni, Eyüp'ün değerlerine zıt bir hamle olarak algılandı.

“Değerlerimize Saygısızlık”

Eyüp halkı, CHP’li belediyenin bu adımını “değerlerimize saygısızlık” olarak nitelendirdi ve Özmen’in halka meydan okuması olarak yorumladı. Bazı vatandaşlar, “Eyüp gibi muhafazakar bir semtte böyle bir anma töreni düzenlemek, halkın hassasiyetlerine göz ardı etmektir” şeklinde tepkilerini dile getirdi.
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Yorumlar

Herşey

Herşey çok güzel oluyor, herkes layığını buluyor...

firat

Sandığa gitmemiş akpli haaa. 
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