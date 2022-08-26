Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken: Mustafa ağabey gençlere yön verdi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Hak ve hakikat davasının yılmaz savunucusu Mustafa Karahasanoğlu ağabeyimizi ebediyete uğurlamanın ardından Akit Medya Grubu’na taziye ziyaretleri devam ediyor. Dün gün boyu süren ziyaretler kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, MHP İstanbul eski Başkanı Mustafa Şatıroğlu ve Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın Özel Kalem Müdürü Nevzat Gökalp, Akit’in Küçükçekmece’deki merkez binasına gelerek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Üzerimizde çok hakkı var

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Öncelikle Mustafa Bey’e Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanı cennet olsun. Üzerimizde çok hakkı vardır. Yazılarıyla, eserleriyle ülkenin gençliğine yol ve yön gösterme konusunda çok emekleri olmuştur. Hakkını helal etsin diyoruz. Allah gani gani rahmet etsin. Karahasanoğlu ailesine ve Akit camiasına ve okurlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretler gün boyu sürdü

Ziyarete gelen isimler arasında yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, MHP İstanbul eski Başkanı Mustafa Şatıroğlu ve Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın Özel Kalem Müdürü Nevzat Gökalp da Akit camiasına, çalışanlarına ve okurlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, sabır temennilerini iletti. Ziyaretlere ev sahipliği yapan Akit Medya Grubu Müessese Müdürü Osman Nuri Karahasanoğlu ile Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu, vefa örneği gösteren misafirlere teşekkürlerini iletti.

YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, MHP İstanbul eski Başkanı Mustafa Şatıroğlu ve Prof.Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın özel Kalem Müdürü Nevzat Gökalp de Akit’e taziye ziyaretinde bulundu.