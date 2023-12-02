Eyüpspor yoluna tam gaz devam ediyor!
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti.
Boluspor, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Arda Turan'ın öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.
İstanbul ekibinin gollerini 53 ve 60'da Bruno ile 71'de Ahmet Kutucu kaydetti.
Boluspor'dan Onur Ulaş ise çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu skorla Eyüpspor puanını 36'ya çıkarırken Boluspor ise 16 puanda kaldı.
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