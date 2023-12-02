  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katar Mossad ile görüşmelere başladı!

'Dolar o rakamı görecek' diyen Necmettin Batırel resmen çıldırdı: Avazım çıktığı kadar bağırıyorum

Mısır’a teslim edilirse idam edilecek! Sabır Meşhur’a CHP gözaltısı

Başsavcılık harekete geçti! Ahlaksız Selin Ciğerci hakkında flaş karar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu sorusuna bomba yanıt! Ha bu da size kapak olsun

Akaryakıt fiyatlarını tepetaklak edecek gelişme! Maalesef kötü haberi verdiler, millet toplu taşımaya hücum edeceek

Petrolün patronundan flaş karar! Onlar da oyuna dahil oluyor! Bu gelişme, akaryakıt fiyatlarını alt üst edecek

Saadet Partisi'nden flaş “yerel seçim” kararı! “AK Parti” detayı dikkat çekti

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Çok konuşulacak emekli maaşı kararı! Milyonlarca kişiye böyle duyuruldu
Spor Eyüpspor yoluna tam gaz devam ediyor!
Spor

Eyüpspor yoluna tam gaz devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 20:12:00 -
Eyüpspor yoluna tam gaz devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Boluspor'u 3-0 mağlup etti.

Boluspor, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Arda Turan'ın öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı.

İstanbul ekibinin gollerini 53 ve 60'da Bruno ile 71'de Ahmet Kutucu kaydetti.

Boluspor'dan Onur Ulaş ise çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Eyüpspor puanını 36'ya çıkarırken Boluspor ise 16 puanda kaldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23