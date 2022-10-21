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Spor Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:
Spor

Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:

TFF 1.Lig'in 10.haftasında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşılaştı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 21:39:00 - 2022-10-21 22:11:38
Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:

1.Lig'de 10.hafta Eyüpspor-Sakaryaspor maçıyla başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:

Eyüpsor konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

6.dakikada konuk ekip Kassongo ile öne geçti: 0-1
32.dakikada Recep Niyaz eşitliği sağladı: 1-1
Maçın sonucunu 90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Recep Niyaz ilan etti: 2-1

 

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