Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:
TFF 1.Lig'in 10.haftasında Eyüpspor ile Sakaryaspor karşılaştı. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
1.Lig'de 10.hafta Eyüpspor-Sakaryaspor maçıyla başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:
Eyüpsor konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.
6.dakikada konuk ekip Kassongo ile öne geçti: 0-1
32.dakikada Recep Niyaz eşitliği sağladı: 1-1
Maçın sonucunu 90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Recep Niyaz ilan etti: 2-1