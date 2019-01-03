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Eyüp Sultan da olmadı... "Sarıgül DSP'ye geçecek"

CHP'nin Şişli Belediyesi adayı olmak isteyen Mustafa Sarıgül'e, Eyüp Sultan'dan aday olması teklifi yapılmıştı. Bunu kabul etmeyen Sarıgül'ün Şişli'de seçim çalışmalarına başladığı, CHP'den aday olamazsa DSP'ye geçeceği iddia edildi. DSP'de de işler istediği gibi gitmezse, Sarıgül'ün başka partinin kapısını çalacağı öne sürüldü.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:18
Eyüp Sultan da olmadı... "Sarıgül DSP'ye geçecek"

CHP’de Şişli Belediye Başkanlığı için 2014 seçimlerinden sonra başlayan kavganın fitili 2019 yerel seçimleriyle birlikte yeniden ateşlendi. Şişli’den başkan adaylığı için müracaat eden Mustafa Sarıgül, her fırsatta başka ilçeden aday olmayacağını dile getirdi. Bir ara Eyüpsultan adaylığı için ismi geçse de bu teklife de olumsuz cevap veren Sarıgül, kampanyasına Şişli’den başladı. Mustafa Sarıgül’ün, Şişli adaylığına sıcak bakmayan CHP’yi zora sokacak bir planı olduğu da iddia edildi. Akşam'da yer alan habere göre; Sarıgül’ün öncelikle DSP’den aday olmayı düşündüğü, DSP olmazsa seçime katılacak başka bir partiden aday olabileceği belirtiliyor.

CHP'yi zora sokacak

Sarıgül’ün CHP’den aday gösterilmemesi durumunda CHP’den başka isimlerle de temasa geçeceği öğrenildi. Öncelikli olarak Şişli’yi kazanmak için çalışacak olan Sarıgül’ün CHP’nin bazı belediyeleri kaybetmesinin önünü açacağı konuşuluyor. Avcılar’ı çok az farkla kazanan CHP’nin, Mustafa Değirmenci’nin Sarıgül organizasyonuna katılması durumunda ilçeyi kaybedeceği parti kulislerinde konuşulmaya başladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:18
  1. CHP
  2. Şişli Belediye Başkanlığı
  3. Şişli
  4. Mustafa Sarıgül

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL42 dk önce
    Şişliyi kendi gücü sanıyor hayır Şişliye chp olsunda çamurdan olsun farketmez Sarıgülyani senin maheretin değil chp şemsiyesi.başka yerden alamayacağına garanti gözüyle bakıyorum

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