Eyüp Sultan da olmadı... "Sarıgül DSP'ye geçecek"

CHP’de Şişli Belediye Başkanlığı için 2014 seçimlerinden sonra başlayan kavganın fitili 2019 yerel seçimleriyle birlikte yeniden ateşlendi. Şişli’den başkan adaylığı için müracaat eden Mustafa Sarıgül, her fırsatta başka ilçeden aday olmayacağını dile getirdi. Bir ara Eyüpsultan adaylığı için ismi geçse de bu teklife de olumsuz cevap veren Sarıgül, kampanyasına Şişli’den başladı. Mustafa Sarıgül’ün, Şişli adaylığına sıcak bakmayan CHP’yi zora sokacak bir planı olduğu da iddia edildi. Akşam'da yer alan habere göre; Sarıgül’ün öncelikle DSP’den aday olmayı düşündüğü, DSP olmazsa seçime katılacak başka bir partiden aday olabileceği belirtiliyor.

CHP'yi zora sokacak

Sarıgül’ün CHP’den aday gösterilmemesi durumunda CHP’den başka isimlerle de temasa geçeceği öğrenildi. Öncelikli olarak Şişli’yi kazanmak için çalışacak olan Sarıgül’ün CHP’nin bazı belediyeleri kaybetmesinin önünü açacağı konuşuluyor. Avcılar’ı çok az farkla kazanan CHP’nin, Mustafa Değirmenci’nin Sarıgül organizasyonuna katılması durumunda ilçeyi kaybedeceği parti kulislerinde konuşulmaya başladı.