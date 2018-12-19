Eyüp Oyan kimdir nerelidir?

Eyüp Oyan CHP Konya Akşehir belediye başan adayı olmasından sonra Eyüp Oyan'ın kim olduğu araştırılıyor. CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. PM'de CHP Isparta ilçe belediye başkan adaylarının da belli oldu. CHP Akşehir belediye başkan adayı olan Eyüp Oyan kimdir, Eyüp Oyan nereli ve kaç yaşında? İşte Eyüp Oyan biyografisi.

CHP'nin yetkili organlarından biri olan Parti Meclisi (PM) 18 Aralık'ta toplandı. 2019 yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının açıklandığı PM'de aralarında İstanbul, Ankara ve Antalya'nın da bulunduğu büyükşehirlerin belediye başkan adayları da açıklandı. CHP Konya Akşehir belediye başkan adayının da belli olduğu PM toplantısında Eyüp Oyan CHP Konya Akşehir belediye başan adayı oldu.

Eyüp Oyan kimdir?

Eyüp Oyan “12 Eylül 1968 tarihinde Sultandağı ilçesine bağllı Dereçine kasabasında dünyaya geldi. Anne ismi Halime baba ismim Gazi’dir. İlk ve orta öğrenimini Dereçine kasabasında tamamladı. 1985 yılında Akşehir Ticaret Lisesi’nden mezun oldu. 14 Kasım 1990 tarihinde Isparta Askerlik Şubesi Başkanlığına devlet memuru olarak göreve atandı. Memur olarak görev yapmakta iken önce Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe bölümünde daha sonra ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. Sırası ile Sultandağı ve Akşehir Askerlik Şubesi Başkanlıklarında çalıştı. Akşehir Askerlik Şubesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı ve Uzman ünvanı ile 18 yıl görev yaptı. 2015 yılında yapılan Şube Müdürlüğü sınavı sonucunda Isparta Askerlik Şubesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıyı. Eşi Sevim Oyan halen Isparta Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapmaktadır. Kızı Ebru Elif Oyan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Oğlu Bülent Barış Cem Oyan Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisidir.