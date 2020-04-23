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Spor

Eyüp Gözgeç'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

2020-04-23 16:01:50 -
Eyüp Gözgeç'ten 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkan Gözgeç, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık yolunda en önemli dönemeçlerinden olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılına ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Aynı zamanda bugün kalkılacak sahur ile başlayacak olan Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde mübarek Ramazan ayının müjdeler ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan mübarek ramazan ayında Yüce Allah'tan ümmetimiz için sağlık, bereket ve barış dolu günler niyaz ediyorum."


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