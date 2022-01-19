EYT'lilerle ilgili flaş gelişme

AK Parti, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili teklif için çalışmalarını hızlandırdı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği düzenleme için bazı şartlar söz konusu olacak.

Yeni formüllerin belirleneceği çalışmanın yakın zamanda gün yüzüne çıkacağı öğrenilirken, düzenlemenin kimleri kapsayacağı, yaş ve sigorta şartları da tüm bu çalışmaların ana gündem maddeleri olacak.

EYT için kapsam belirlenecek

EYT ile ilgili yapılacak olan düzenlemede şu şartlar ön plana çıkarılacak:

- Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak

- Kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanacak.

- Konunun mali boyutu ortaya çıkarılacak.

- Kaynak sağlanması için çalışma yapılacak.

Yaş ve sigorta şartı

- 1999 öncesi Bağ-Kur ya da SSK sicil kaydı olup olmadığını bakılacak.

- 50 yaşın altında emekli olmama şartı aranacak.

- Prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek.

Yeni formüller de masada

- Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de masada olacak.

- Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilir.