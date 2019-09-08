EYT’lilerin buluşma kararı sonrası yine akıllara geldi... İşte CHP’nin EYT ikiyüzlülüğü!

Taha Emre Özdemir Ankara “Emeklilikte yaşa takılanlar” Ankara Tandoğan Meydanı'nda buluşarak, “mağduriyetlerinin” giderilmesi hususunda çağrıda bulunacak. Saat 12:00'da başlayacak miting için sendikalarla sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye gönderildi.

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkartılan 4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur olduklarını belirten grubun eylemine KESK ve DİSK de destek verecek.

4447 Sayılı Kanunun Mimarı CHP'li Okuyan: Ne emekliliği kardeşim

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusunda muhalefet her ne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hedef gösterse de ilgili 4447 Sayılı Kanun, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tarafından çıkartıldı. Şu anda CHP kadrolarında siyasi hayatına devam eden Okuyan, bir canlı yayında EYT'ye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte Yaşa Takılan deyip bana kızanlar. İyi dinleyin. Bak iyi dinle. 43 yaşında emekli mi olunur? Ne diyorsunuz siz be? Evet Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım. Allah indinde de kul indinde de doğru bir iş yaptım. Türkiye'ye Türk Milleti'nin geleceğine sahip çıktım. İşte bu kadar net."