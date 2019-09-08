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EYT’lilerin buluşma kararı sonrası yine akıllara geldi... İşte CHP’nin EYT ikiyüzlülüğü!

'Emeklilikte yaşa takılanlar' bugün Ankara Tandoğan Meydanı'nda buluşacak. DİSK ve KESK'in de katılacağı eylem öncesinde, Başta CHP’liler olmak üzere muhalefetin, 'EYT' sorumlusu olarak AK Parti’yi hedef göstermesi, ikiyüzlülüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

08 Eylül 2019 Pazar 11:56

 Taha Emre Özdemir  Ankara Emeklilikte yaşa takılanlar” Ankara Tandoğan Meydanı'nda buluşarak, “mağduriyetlerinin” giderilmesi hususunda çağrıda bulunacak. Saat 12:00'da başlayacak miting için sendikalarla sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davetiye gönderildi.

8 Eylül 1999 tarihi öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu olarak çalışma hayatına başlayan ancak dönemin koalisyon hükümetince çıkartılan 4447 Sayılı Kanunun geriye dönük işletilmesiyle mağdur olduklarını belirten grubun eylemine KESK ve DİSK de destek verecek.

4447 Sayılı Kanunun Mimarı CHP'li Okuyan: Ne emekliliği kardeşim

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusunda muhalefet her ne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hedef gösterse de ilgili 4447 Sayılı Kanun, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tarafından çıkartıldı. Şu anda CHP kadrolarında siyasi hayatına devam eden Okuyan, bir canlı yayında EYT'ye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte Yaşa Takılan deyip bana kızanlar. İyi dinleyin. Bak iyi dinle. 43 yaşında emekli mi olunur? Ne diyorsunuz siz be? Evet Yaşar Okuyan getirdi kardeşim. Şerefle savunuyorum. Onurla savunuyorum. Doğru bir iş yaptım. Allah indinde de kul indinde de doğru bir iş yaptım. Türkiye'ye Türk Milleti'nin geleceğine sahip çıktım. İşte bu kadar net."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:56
  1. Ankara
  2. Yaşar Okuyan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. EYT
  6. Emeklilikte Yaşa Takılanlar

YORUM YAZ

  • İsmailİsmail7 dk önce
    Sen ve senin gibi bir mubtezelde sayın yılmaz da başörtüsüne yasağının mimarısınız.bi düşün şu ülkenin yakasından bende yaşa takılanlardanım ancak istemiyorum kardeşim dünyanın neresinde 40 yaşında emekli ediyorlar.siyonist ve senin gibi masonların bu ülkeye vurmaya çalıştığı bir prangadır oyada.sen ve seni savunanların canı cehenneme.

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