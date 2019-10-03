0553 313 94 23

EYT’lilere kademeli emeklilik mi geliyor?

EYT’liler Meclis’ten gelecek son dakika haberi beklerken, EYT konusunda AK Parti ve MHP’den ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT son durum gelişmesine göre TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu’dan çok önemli EYT açıklaması geldi. Burhan Kuzu EYT’liler için kademeli olarak bir düzenleme yapılabileceğini söyledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:36
EYT’lilere kademeli emeklilik mi geliyor?

EYT’liler Meclis’ten gelecek haberi beklerken, EYT konusunda AK Parti ve MHP’den ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT son durum gelişmesine göre TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu’dan çok önemli EYT açıklaması geldi. Burhan Kuzu EYT’liler için kademeli olarak bir düzenleme yapılabileceğini söyledi.  AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ise emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi.

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclis’i 1 Ekim’de açıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) bu yıl Meclis’ten gelecek haberi bekliyor. EYT ile ilgili hükümet kanadından son olarak TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı AK Parti’li Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan geldi. Kuzu, EYT konusunda "Kademeli olarak bir düzenleme olabilir." İfadesini kullandı. AK Parti’li Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı EYT açıklamasında şöyle dedi: Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Vedat Bilgin hocamızı EYT’lilerle ilgili bir Rapor hazırlamak üzere görevlendirdi. EYT ile ilgili kademeli olarak bir düzenleme olabilir."

EYT emeklilik için 3 alternatif! EYT kim ne zaman emekli olacak

AK Parti'den EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, katıldığı televizyon programında EYT'ye ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim', bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok" 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:36
  1. EYT son dakika haberleri
  2. eyt son durum
  3. eyt ne zaman çıkacak
  4. eyt çıkıyor mu
  5. eyt emeklilik ne zaman
  6. EYT emeklilikte yaşa takılanlar son dakika son durum ne?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi' açıklaması
    1. Erdoğan'dan 'Başkanlık sistemi'..
    2. Diriliş Osman ne zaman başlayacak?..
    3. Muğla'da tırla çarpışan traktörün..
    4. Mısır tarlasında saklanan 50 kaçak..
    5. Dünyanın en güçlü top mermisini..
    6. CHP'li Çeşme Belediyesi denize de..
    7. Savcı Sayan'ın 'Her şey güzel olacak'..
    8. Korkutan uyarı: Obez çocuk sayısı 250..
    9. EYT’lilere kademeli emeklilik mi..
    10. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    11. İşte, OGM personel alımı yerleştirme..
    12. Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 2..
    13. CHP’li Sinan Aygün döneminde bile..
    14. Park halindeki aracı ateşe verdiler
    15. Sefer görev emri nedir? Sefer görev..
    16. İsrail ve Arap ülkeleri bir araya..
    17. Afrin sınırına dikkat çeken sevkiyat
    18. AK Partili başkan da nöbete indi
    19. CHP'den Muharrem İnce'nin ayağını..
    20. Torbacılara suçüstü!
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor