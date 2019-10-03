EYT’lilere kademeli emeklilik mi geliyor?

EYT’liler Meclis’ten gelecek haberi beklerken, EYT konusunda AK Parti ve MHP’den ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT son durum gelişmesine göre TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı Burhan Kuzu’dan çok önemli EYT açıklaması geldi. Burhan Kuzu EYT’liler için kademeli olarak bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, ise emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi.

Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclis’i 1 Ekim’de açıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) bu yıl Meclis’ten gelecek haberi bekliyor. EYT ile ilgili hükümet kanadından son olarak TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı AK Parti’li Prof. Dr. Burhan Kuzu'dan geldi. Kuzu, EYT konusunda "Kademeli olarak bir düzenleme olabilir." İfadesini kullandı. AK Parti’li Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı EYT açıklamasında şöyle dedi: Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Cumhurbaşkanımız, Prof. Dr. Vedat Bilgin hocamızı EYT’lilerle ilgili bir Rapor hazırlamak üzere görevlendirdi. EYT ile ilgili kademeli olarak bir düzenleme olabilir."

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AK Parti'den EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, katıldığı televizyon programında EYT'ye ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim', bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok"