EYT'lilere heyecanlandıran iddiaya Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama! EYT ile ilgili son dakika gelişmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ( Eyt ) ilgili yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin bütçe görüşmeleri sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor.

"15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK" İDDİASI

Milyonların merakla beklediği düzenleme için süreç devam ederken, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye dayandırılacak " Eyt'nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor" şeklinde bir haber servis edildi. Büyük heyecan yaratan bu haberle ilgili çok geçmeden bakanlık kaynaklarından bir açıklama yapıldı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"BAKANIMIZIN BÖYLE BİR AÇIKLAMASI OLMAMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün kamuoyunda paylaşıldığı üzere, Eyt'nin yürürlüğe gireceğe tarihe ilişkin Sayın Bakanımızın bir açıklaması olmamıştır. Bu yönde basında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARALIK AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği EYT Yasası için aralık ayını işaret etmişti. EYT Yasası'nın asgari ücretle birlikte açıklanacağını belirten Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak" demişti.