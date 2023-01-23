EYT’lilere flaş uyarı! Böyle duyurdu

EYT'de yaş şartı olmayacağının açıklandığı günün ertesinde vatandaşların borçlanma ve prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu belirten Mevlüt Tezel, "Vatandaşın kuyruğa girmesine gerek yok. Başvurular 7 gün 24 saat e-devlet üzerinden yapılacak. SGK ile ilgili diğer birçok işlem de e-devlet üzerinden yapılıyor zaten. Özetle EYT ile ilgili yapılması gerekenler için önce edevlet kullanılmalı, sonra gerekiyorsa SGK'ya gidilmeli" hatırlatması yaptı. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"EYT'de yaş şartı olmayacağı açıklandığı günün ertesi vatandaşlar, borçlanma ve prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

En büyük kalabalık ise İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi'nin önünde toplanmıştı. 1 kilometreye yakın kuyruk ve soğuk havada sırada bekleyenlere çay, çorba ve kek ikram edilmesi haberlere konu olmuştu.

SGK önlerindeki bu kalabalığın haftalarca devam etmesi bekleniyordu ama üç-dört günde işlemler tamamlandı.

SGK çalışanlarının bu kadar kısa sürede işlemlerini tamamlaması aslında bir başarı öyküsü.

Örneğin Bağcılar SGK Müdürü Halil Çırtlık, EYT kararı açıklandıktan sonraki dört günde yüz yüze başvuru yapan 40 bin kişiye hizmet sunduklarını ve bunu normal mesai saatleri içerisinde yaptıklarını açıkladı.

Demek ki, SGK'nın bilgisayar altyapısı sağlam ve çalışanları oluşacak kalabalığa karşı hazırlıklıymış.

EYT'liler şimdi kararın Meclis'ten geçmesini bekliyor. Bankalar EYT'lilere özel kredi imkânı sunmaya hazırlanıyor.

Yani Meclis'ten karar çıkınca SGK'ların önünde yine kuyruklar oluşacak.

Çırtlık, bu sefer EYT'lilere edevlet üzerinden emeklilik başvurusu yapabileceklerini hatırlatmak için pankartlar hazırlatmış.

Yani vatandaşın kuyruğa girmesine gerek yok. Başvurular 7 gün 24 saat e-devlet üzerinden yapılacak. SGK ile ilgili diğer birçok işlem de e-devlet üzerinden yapılıyor zaten. Özetle EYT ile ilgili yapılması gerekenler için önce edevlet kullanılmalı, sonra gerekiyorsa SGK'ya gidilmeli."