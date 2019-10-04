EYT’lilerden Meclis’e çağrı son dakika

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) seslerini duyurmak için çeşitli etkinliklere imza atıyor. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın altında imzası bulunan yasasın çıkması sonrası binlerce vatandaş EYT mağduru oldu. EYT’liler şuan CHP’de siyaset yapan Okuyan’ın eseri olan yıllarca emekli olmak için yaş şartını doldurmayı beklemekte. EYT son dakiki gelişmeleri son bir kaç gündür peşpeşe yaşanmakta. Meclis’in açıklasıyla birlikte de EYT konusu Türkiye’nin en çok konuşulan konuların başında yer almakta. EYT’liler Meclis’e yeni bir çağrı daha yaptı. İşte EYT son haberleri 4 Ekim Cuma EYT son durum ne?

EYT SYDD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meclis’e artık konuşma vakti diyeceklerini söyledi.

TAG etkinliği

4 Ekim Cuma 21:00

Türkiye’nin VİCDANI, ADALET duygusu bizimle beraber.

Haklılığımızı anlatacağız.

KONUŞACAĞIZ...

Çünkü; artık konuşma vakti diyeceğiz Meclise.

Buradayız ve hepberaber mücadele edeceğiz.

#EmeklilikteYaşaTakılanlar"

EYT hemen çıkar mı? EYT için tarih verildi mi?

EYT’den kimler nasıl yararlanacak?

EYT konusunda milletvekillerine çözüm önerisi yapıldı

EYT son haber ! Finlandiya modeli EYT’lilerin beklentilerini karşılar mı?

EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? EYT’de en avantajlı kimler?

EYT’lilere kademeli emeklilik mi geliyor?