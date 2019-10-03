EYT’liler nasıl emekli edilecek? EYT için emeklilik önerileri!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak bilinen EYT’lilerin sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’e ‘EYT sorununu çözün’ talimatını vermesi primi doldurduğu halde emeklilik için yaş şartını bekleyen EYT’lileri heyecanlandırdı. Peki EYT için çözüm önerileri neler? EYT’liler nasıl emekli edilecek? EYT emeklilik yaşı ne olacak? İşte EYT son dakika haberleri bugün.

EYT için emeklilik önerileri!

EYT konusunda emeklilik formülünün olup olmayacağı veya ne şekilde uygulanacağı henüz netleşmiş değil. Bununla ilgili bir mutfak çalışması yapılacak. Star Gazetesi yazarı Resul Kurt EYT için kaleme aldığı bugünkü yazısında EYT’liler için önerilerde bulundu. İşte EYT’liler nasıl emekli edilmeli? Sorusuna ilişkin Resul Kurt’un EYT için emeklilik önerileri:

• Yaş bekleyen prim ödemeden sağlıktan yararlandırılabilir.

• Yıpranma hakkı olmayan ağır işlerde çalışan işçilere erken emeklilik verilebilir.

• 9000 prim gününü dolduranlara her 360 gün karşılığı dörtte biri yaştan düşebilir.

• Emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerde her 360 gün prim ödenmesi emekli aylığına yüzde 1 ilave artış getirebilir.

• Yaşını bekleyenlere Almanya, Finlandiya modellerinde olduğu gibi, emekliliklerine 2-4 yıl kalması durumunda her yıl için yüzde 4-5 gibi bir oran üzerinden erken emeklilik kesintisi yapılarak emekli edilebilir.

• Aylık bağlama oranları 50 yaş sonrası çalışmalar için artırılabilir.

• 50 yaş üstü çalışanların işe alımlarında vergi ve SGK teşviki getirilerek istihdam artışı sağlanabilir.

• Çalıştıkça maaş düşmesi önlenebilir, aylık bağlama oranları artırılabilir.

EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak?

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