  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem EYT'liler eylem yaptı: Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde...
Gündem

EYT'liler eylem yaptı: Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde...

Kadıköy emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) meydanda eylem yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, “Bugüne baktığımızda nihayet EYT probleminin bir an önce çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğu iktidardan muhalefetine, tüm siyasi partiler tarafından kabul edilmiş durumdadır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 23:12:00 -
EYT'liler eylem yaptı: Hukuk kurallarına aykırı bir şekilde...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu tarafından Kadıköy Meydanı'nda organize edilen eylemde yüzlerce EYT’li, sorunlarına çözüm istediklerini belirtti.

Bir açıklama yapan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, “8 Eylül 1999’da çıkarılmış olan 4447 sayılı yasanın bazı hükümlerinin evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde geçmişe yönelik uygulanması, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini ortaya çıkarmıştır” dedi.

Boran, "Bugüne kadarki birçok mücadelede karşımıza engeller çıkartıldı. Federasyon ve derneklerimiz olarak yorulmadan, pes etmeden aynı zamanda da kırmadan, dökmeden mağduriyetimizi her alanda yasaların bize verdiği izinler çerçevesinde anlatmaya devam ettik, devam da edeceğiz. Bugüne baktığımızda nihayet EYT probleminin bir an önce çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğu iktidardan muhalefetine, tüm siyasi partiler tarafından kabul edilmiş durumdadır” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dünyada en genç emeklilik herhalde Türkiye'dedir

Erken de emekli olun sonra hem size hem sizin yerinize çalısanlara devlet senelerce para ödemek zorunda kalsın sonra da aldığımız maaş yetmiyor diye sızlanın.Türkiye emekli cenneti

emanet

ben her zaman söylüyorum. şartsız bir şekilde eyt çıkmalı.yok 9000 günü olanlar hariç diğerleri emekli olmayacak diye bir söylenti var.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23