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Yerel Korkunç kaza! 4 ölü, 3 yaralı
Yerel

Korkunç kaza! 4 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
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Korkunç kaza! 4 ölü, 3 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize’den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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