EYT'liler 1000 TL yardım parası alır mı?
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan vatandaşlara destek olmak amacıyla devlet 1000 lira yardım yapıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 1. ve 2. Faz ödemeleri yapıldı. 3. Faz yardım içinse vatandaşlar başvuru yapmaya başladı. Birçok kişi “Kimler 1000 lira yardım alabilir?” , “1000 lira yardım başvurusu?” , “1000 lira yardım kimler alamaz” konularını araştırıyor. Peki, EYT'liler 1000 TL yardım parası alır mı?
Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er lira yardım yapıldı. 3. faz ödemeler içinse başvurular e devlet üzerinden alınıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ise 1000 lira yardımdan faydalanıp faydalanamayacaklarını merak ediyor.
Pandemi yardımı başvurusu
3. faz ödeme başvuruları alınmaya başladı. Yapılan incelemer sonucunda ise vatandaşlara ödemeleri gerçekleşiyor. 1000 lira yardım alabilmek için vatandaşların başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor.
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Kimler 1000 lira yardım alamıyor?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3. faz destek ödemesinde 1000 TL ödenmeyecek vatandaşlara şu şekilde belirtildi:
4/A kapsamında kalan kadrolu kamu işçileri
4/C kapsamında olan devlet memurları
1. ve 2. faz aşamalarında 1000 TL ödeme alanlar,
SGK'dan aylığı veya geliri olanlar (emeklilik, yaşlılık maaşı gibi)
Kısa çalışma ödeneği almış veya alacak olanları
İşsizlik maaşı alanlar
EYT'liler 1000 TL yardım parası alır mı?
Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar 1000 lira yardım alıp alamayacaklarını araştırıyor. Emekli olamayan ve işi bulunmayan kişiler 1000 lira yardımdan faydalanabiliyor.