EYT'li telefonları vekilleri bunalttı! Son noktayı Erdoğan koyacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili olarak yeniden bir yaş sınırı getirileceği iddiaları konusunda son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önceki açıklamalarında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların, kadınlar için 20, erkekler için de 25 yıl çalışma şartını yerine getirdiklerinde EYT’den istifade edeceklerini açıklamıştı. Bilgin “Yani yaptığımız herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan değil” demişti. Ancak son günlerde, EYT konusunda yeni bir yaş sınırı getirilmesi iddiaları ortaya atıldı. Bu konuda henüz ilgili bakanlıklardan herhangi bir açıklama gelmemesine rağmen, bu tartışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki görüş ayrılığından kaynaklandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında yapılan EYT toplantısında Maliye Bakanlığının hazırladığı etki analizi raporuna göre aynı anda 1,5-2 milyon kişinin emekli olmasının sosyal güvenlik sistemi üzerinde olumsuz etkisi olacağı gündeme getirilmişti. Edinilen bilgilere göre toplantıda, düzenleme çıkarılırken, bir yaş sınırı getirilmesi ve kademeli bir sistemin kurulması üzerinde duruldu ama ortak bir görüşe varılamadı. Ancak, EYT ile ilgili olarak yeniden bir yaş sınırı getirileceği iddiaları, düzenlemenin çıkmasını bekleyen 4,5 milyon EYT’linin yanı sıra sendikalar ve siyasetçilerin de tepkisini çekti. Sendikalardan da ‘Yeni bir yaş sınırı olmamalı’ şeklinde açıklamalar geldi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan “Yeni bir yaş sınırı kesinlikle olmamalı. Yaş sınırı kaldırılıp emeklilik hakları iade edilmeli ve yeni bir şart ve düzenleme asla ve asla getirilmemeli” dedi.

Vekillere mesaj yağdı

AK Parti milletvekilleri de yaş sınırı iddiaları sebebiyle zor durumda kaldı. Milletvekillerine bu konuda çok sayıda telefon ve mesaj gelmeye başladı. AK Parti kulislerinde yeni bir yaş sınırının getirilmesinin EYT’lilerle ilgili problemi çözmeyeceğine yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Yaş sınırı tartışmalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan son verecek. Erdoğan’ın bu konuda her iki bakanlığın yeniden bir değerlendirme yapmasını istediği ifade ediliyor.

Türkiye Gazetesi