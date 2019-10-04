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EYT’den kimler nasıl yararlanacak?

EYT son durum ne 4 Ekim 2019 Cuma. EYT kimler emekli olacak, EYT kim için geçerli, EYT ile kimler emekli olabilir? soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. EYT son durum gelişmeleri son bir kaç gündür çok yoğun bir şekilde yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT için devreye girmesinden sonra EYT ne zaman çıkacak? EYT kimler hak ediyor, EYT kimler yararlanacak? Sorularının cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Peki EYT konusunda bilinmesi gerekenler neler? İşte EYT haberi.

04 Ekim 2019 Cuma 16:15
EYT’den kimler nasıl yararlanacak?

EYT kimler emekli olacak, EYT kim için geçerli, EYT ile kimler emekli olabilir? soruları milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmakta. EYT son durum gelişmeleri son bir kaç gündür çok yoğun bir şekilde yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT için devreye girmesinden sonra EYT ne zaman çıkacak? EYT kimler hak ediyor, EYT kimler yararlanacak? Sorularının cevabı en çok merak edilen konuların başında gelmekte. Peki EYT konusunda bilinmesi gerekenler neler? İşte EYT haberi.

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başlamasıyla yeniden gündemin en çok konuşulan konuları arasında birinci sırada yer aldı. 08.091999 öncesinde sigorta kaydı yapılan ve 5 bin gün ödenmiş pirimi olan anacak emekli olmak içim yaş şartının dolmasını bekleyenler EYT ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. EYT ne zaman çıkacak?

EYT kimleri kapsayacak?

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT’li vatandaşları sorularını köşesinden cevaplandırdı. EYT mağduriyeti sadece yeni çıkarılabilecek bir yasa ile giderilebilecektir. Yeni çıkarılacak EYT yasasında 4447 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığ) bağlı olarak sigortalı bir işe girenlerin 4447 sayılı Kanun ile sonradan yapılan düzenlemeler değil, işe girdikleri tarihlerdeki yürürlükte bulunan kanunlarda yer alan emeklilik şartlarına tabi tutulmaları hâlinde sorun tam olarak çözüme kavuşacaktır. 

06.02.2000 yılında ilk defa SSK’lı oldum. 2001 yılında bir çocuğum oldu. Bunun haricinde devamlı SSK’lı çalışıyorum. Bu durumda EYT çıkarsa hemen emekli olabilir miyim? Şerife Karahanlı

Şerife Hanım, belirtmiş olduğunuz şartlara göre siz EYT kapsamında değilsiniz. EYT yasası çıksa bile sizi etkilemeyecektir. 7.000 gün prim ve 58 yaş şartını yerine getirdiğiniz tarihte emekli olabilirsiniz.

Ben Bekir, 05.11.1975 doğumluyum, 02.07.1992 SSK işe giriş tarihim. 5.738 prim gün sayım var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim?

Bekir Bey, şu anda 53 yaş 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5.600 gün prime tabi bulunmaktasınız. Bu durumda yaş dışında tüm şartları fazlasıyla yerine getirmiş bulunmaktasınız. Yeni çıkacak EYT yasası işe giriş tarihinizdeki kanunu esas alması hâlinde  “55 yaşını doldurmamış olmakla beraber erkekler için 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5.000 gün prim” yeterli olduğundan emekli olmaya hak kazanabilirsiniz.

EYT için Meclis’e üç öneri yapıldı!

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) çözümü konusunda TBMM gündemine gelecek olan 3 yöntemi şöyle anlattı: “1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.”

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 16:15
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