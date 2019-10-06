EYT’de son durum ne? Kademeli erken emeklilik nasıl olunur?

Milyonlarca EYT'linin Meclis’ten gelecek EYT son dakika kararını bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar son durum haberleri EYT mağduru vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’i EYT’lilerin sorununu çözmek için görevlendirmesi EYT bekleyen milyonlarca kişiyi de umutlandırdı. Peki EYT’de son durum ne? Bağkur’lular EYT’den emekli olabilir mi? Bağ-Kur'luların kademeli emekliliği nedir? Kademeli erken emeklilik nasıl olunur? İşte detaylar…

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanların gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) gelecek son dakika müjdeli haberde.. Milyonlarca EYT'linin Meclis’ten gelecek EYT son dakika kararını bekliyor.Peki EYT yasası çıkarsa kimler yararlanabilecek? EYT için Meclis gündemine geleceği belirtildi. 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecekler. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, Bağ-Kur'luların kademeli emekliliği konusunda şunları yazdı: “Bağ-Kur’luların normal şartlarla kademeli emekliliği ile ilgili getirilen hükümlerin Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra yeniden düzenlenmiş ve bu defa sigortalıların 01/6/2002 tarihi itibarıyla kadın 20 erkek ise 25 tam yılını dolduranlar veya doldurmalarına kalan süreye göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Aşağıdaki tabloya bakarak emeklilik tarihinin hesaplanmasına örnek verelim.

Örneğin 01/6/2002 tarihinden 5 yıl 6 ay önce kesintisiz çalışan Bağ-Kur’lu bir kadın 44, erkek ise 48 yaşında emekli olabilecektir. Görüldüğü üzere kadınlar, erkeklere göre daha az primle ve daha erken emekli olabilmektedir. Bağ-Kur’luların emeklilik aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

Bağ-Kur’lulardan özellikle işe giriş tarihi ile hizmet süresi 01/06/2002'den ne kadar geriye giderse o kadar daha erken emekli olabilmektedir. Bu nedenle hizmet borçlanma şartlarına haiz Bağ-Kur’luların bu tarihten geriye doğru gidebilen hizmet borçlanmalarını yapmaları avantaj sağlamaktadır."