EYT yok mu? EYT son dakika bugün 2021

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda bir değerlendirmede bulunmuş ve bu açıklama akılları karıştırmıştı. Bakan Bilgin'in, "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" açıklamasının yanlış anlaşıldığı ifade edildi. Peki, EYT çıkar mı?

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Plan Bütçe Komisyonu'nda gündeme getirdiği husus, bugün yürürlükte olan mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükteki hükümlere dair açıklamadır. Sayın Bakanımız Vedat Bilgin Bey, bu konuyla ilgili kamuoyunda gündeme ilişkin açıklamaları olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplumumuzu ilgilendiren her konuya dair, bu konuların değerlendirilmesi, çalışılması ve çözümüne dönük yaklaşımlar sergilenmesi hususunda gerekli talimatları hem bakanlarımıza hem parti yetkili kurullarına vermektedir. Bu konuya ilişkin öncelikli bir gündem olarak, Türkiye'nin gündeminde neler var, bu hususlar ele alınmakta, buna dair yapılan çalışmalar da kamuoyuna bittiğinde açıklanmaktadır. Şu anda bir sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki; asgari ücretle ve 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde yapılmakta, inşallah yıl başından sonra bu konular nihayetlendiğinde TBMM'nin gündemine Cumhur İttifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Cumhur İttifakıyla beraber, paydaşlarımızla istişare yaparak 3600 Ek Gösterge'yle ilgili çalışmalarımızı nihayetlendirip, bunu yılbaşından sonra bir kanun teklifiyle gündeme getirip, diğer partilerle de istişare edip kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır" diye konuştu.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.