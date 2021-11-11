EYT yaşı doldurmadan emekli olunur mu? EYT emeklilik şartı nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda milyonlarca heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenleme ile ilgili konularda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Bilgin, “Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu. Bakan Bilgin’in bu açıklamaları sonrası EYT bekleyen binlerce vatandaş EYT yasasın ne zaman çıkar? EYT seçimden önce çıkar mı? EYT ile kim ne zaman emekli olacak? EYT emeklilik şartı nedir? gibi soruları sormaya başladı.

EYT emeklilik var mı?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 26 Ekim tarihinde yapılan 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a EYT ile ilgili çalışmaların ne durumda olduğunu sordu. Paylan’ın sorusuna yazılı yanıt veren Oktay, yaş şartı koşulu yerine gelmeden emekli olunamayacağını ifade etti. Oktay EYT’liler ile ilgili ne tür çalışma yapıldığı sorusuna şu şekilde yanıt verdi: “Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu ‘yaşlılık sigortası’ olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır.”