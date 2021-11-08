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Ekonomi EYT yasasında emeklilik yaşı kaç olacak? EYT yasası ne zaman çıkar? EYT emekli yaşı kaça düşecek?
Ekonomi

EYT yasasında emeklilik yaşı kaç olacak? EYT yasası ne zaman çıkar? EYT emekli yaşı kaça düşecek?

Emeklilik yaşı kaç olacak? EYT çıkarsa emekli yaşı kaça düşecek? EYT yasası çıkacak mı? EYT son durum gelişmesi nedir? gibi sorular 1999 yılında çıkartılan yasa kapsamında emeklilikte yaşa katılanlar tarafından merak ediliyor. 1999 öncesi emeklilik için çalışma yılı ve prim gün sayısı şartı söz konusu olurken 1999 yılında çıkartılan yasa ile emekliliğe yaş şartı da eklendi. Emeklilik için yaş şartıyla birlikte binlerce EYT mağduru oluştu. Son günlerde AK Parti’nin EYT konusunu mayası yatırdığı haberleri sonrası EYT emeklilik yaşı da merak edilmeye başlandı. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olacak? EYT emekli yaşı kaça düşecek? Bağkurlu EYT’den emekli olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 13:56:00 - 2021-11-08 14:18:12
EYT yasasında emeklilik yaşı kaç olacak? EYT yasası ne zaman çıkar? EYT emekli yaşı kaça düşecek?

EYT yasası ile emeklilik yaşı kaça düşecek? Asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma yürütüldüğü bildirildi. AK Parti'nin bugüne kadar net şekilde karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlar da (EYT) ilk kez bir çalışmada yer alacak. Bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme değerlendirmeye alındı. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanması değerlendirilecek.

Bağkurluya EYT var mı?

TESK Genel Başkanı Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, emeklilikte yaşa takılan kesim için çalışma yürütüldüğünü belirterek, bu çalışma hazırlanırken uzun zamandır Bağ-Kur mağduriyeti yaşayan ve bu konuda müjde bekleyen esnafın unutulmaması gerektiğini ifade etti. Esnafın 9 bin, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olanların ise 7 bin 200 prim günüyle emekli olduğunu hatırlatan Palandöken, "Arada yaklaşık 5 yıllık bir fark mevcut. Esnaf ve sanatkar olmak bir dezavantaj olmamalı. Çünkü esnafımızın ne hafta sonu ne bayramı ne de tatili var. Sürekli çalışan esnafımız da artık 7 bin 200 gün ile emekli olabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

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