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EYT yasası ile kimin ve ne zaman emekli olacağı belli oldu! EYT emeklilik ne zaman?

Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası için bu kez çok büyük umut ışığı doğdu. Peki EYT’de kimin ve ne zaman emekli olacak?Emekli olmak için primlerini doldurdukları halda yaşa takılan EYT’liler için 3 yöntem sunuldu. EYT’den kimler emekli olacak? 1969 ve öncesinde doğmuşlar 3600 gün pirim ödemişlerse, 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkekler, üçüncü yöntem ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olacaklar. İşte EYT son dakika son durum haberi.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:16
EYT yasası ile kimin ve ne zaman emekli olacağı belli oldu! EYT emeklilik ne zaman?

Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası için bu kez çok büyük umut ışığı doğdu. Peki EYT’de kimin ve ne zaman emekli olacak?Emekli olmak için primlerini doldurdukları halda yaşa takılan EYT’liler için 3 yöntem sunuldu. EYT’den kimler emekli olacak? 1969 ve öncesinde doğmuşlar 3600 gün pirim ödemişlerse, 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkekler, üçüncü yöntem ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olacaklar. İşte EYT son dakika son durum haberi.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)  3 teklifin sunulduğunu açıklamasından sonra bir anda EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya başlandı. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın EYT talimatı sonrası umutlandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT düğümünün çözümü için Meclis’in önünde 3 yöntem olduğunu söyleyip bu yöntemleri değerlendirdi. İşte, uzman yorumuyla EYT düğümünü çözecek 3 yöntemin detayları...

EYT ile kimler ne zaman emekli olacak? EYT kimleri kapsayacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 EYT teklifini şöyle açıkladı:EYT emeklilik birinci yöntem: 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

EYT emeklilik ikinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

EYT emeklilik üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:16
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