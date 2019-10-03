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EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak?

EYT yasası ne zaman çıkar? 3 Ekim 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son durum haberleri merak ediliyor. Türkiye’nin kronikleşen sorunları arasında EYT var. Son dakika EYT haberleri binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmakta. EYT müjdeli haber verilecek olunursa artık EYT meclis gündeminde! Peki EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak? EYT çıkarsa kimler EYT ile emekli olacak? Kimler EYT yasası ile emekli olacak? EYT emeklilik şartları neler?

03 Ekim 2019 Perşembe 08:15
EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak?

EYT yasası ne zaman çıkar? 3 Ekim 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son durum haberleri merak ediliyor. Türkiye’nin kronikleşen sorunları arasında EYT var. Son dakika EYT haberleri binlerce emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanmakta. EYT müjdeli haber verilecek olunursa artık EYT meclis gündeminde! Peki EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak? EYT çıkarsa kimler EYT ile emekli olacak? Kimler EYT yasası ile emekli olacak? EYT emeklilik şartları neler?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yasama yılına başladı, hükümet EYT’yi gündemine aldı. Ancak resmi merciler konu ile ilgili kesin bir açıklamada bulunmadı. Yöntemin belirlenmesi ve TBMM’de yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor.

EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar hangi şartlarda emekli olacaklarını tam olarak bilmiyor ve bu konu hakkında araştırmalarını yapıyorlar. Posta Gazetesi Yazarı Ekrem Sarısu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a dair emeklilik şartlarını açıkladı. Konu ile ilgili olarak EYT'lilerin merak ettiği soru da yanıt buldu.

Vatandaşlar tarafından "1996’da sigortam başladı. Ama 20 yıl sigortalı çalıştım. 7200 gün prim ödedim. EYT yasasının bir yıl içinde çıkacağını varsayarsak, 25 yıl sigortalılık süresini yerine getiremediğimden yasadan faydalanamayacak mıyım?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Buna göre sorunun yanıtı şöyle:

"8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek 25, kadın 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartının yanına bir de yaş şartı (kadın 58, erkek 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999’da sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Yapılan söz konusu değişiklikle 8 Eylül 1999’da sigortalı olanlardan emekli olma tarihleri 15 yıla kadar uzayanlar oldu. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

İşte EYT ile 8 Eylül 1999’da sigortalı olup, getirilen kademeli yaş şartından dolayı emekli olacağı tarih uzayanlardan, emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, prim şartını sağlayıp yaşın dolmasını bekleyenlerin emekli edilmesi amaçlanıyor.

Emekli olmak için, 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Önümüzdeki bir yıl içinde EYT yasası çıkarsa, prim dışında 25 yıllık sigortalılık süresi şartını sağlamamış olacağınızdan, maalesef EYT’den yararlanamazsınız. Ancak sorunuza en doğru cevap çıkacak yasayı gördükten sonra verilebilir."

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:15
  1. EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak?
  2. EYT çıkarsa kimler EYT ile emekli olacak?
  3. Kimler EYT yasası ile emekli olacak?
  4. EYT emeklilik şartları neler?

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280220 dk önce
    Önceden halk hep avucunu yalıyordu şimdi ona da göz diktiler. Bu yöneticiler avucunu yalayanın elini kesen kanun çıkarılar gerçi elini kesmek onlara yaramaz, en iyisi vergi koyarlar kendilerine gelir sağlayan kanun çıkarırlar. Topunuzu Allah en ağır ceza ile cezalandırsın emi. Amin.

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