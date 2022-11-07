EYT ve sözleşmelilerin gözü orada! Kritik toplantı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplantı. Toplantıda EYT düzenlemesi ve sözleşmelilere kadronun ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda öne çıkan başlık.
Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde, muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler değerlendirilecek. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak. Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele kapsamında olası yeni tedbirler ele alınacak.
Gözler düzenlemelerde
Gözler bir taraftan da milyonlarca kişinin merakla beklediği, çalışma hayatına yönelik düzenlemelerde olacak. EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak konular arasında. Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'deki temaslarının ardından, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Ankara'ya geliyor. Özbekistan'daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.
Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.