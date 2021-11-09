EYT var mı? EYT emeklilik yaşı düştü mü, düşecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika EYT haberlerini yakından takip ediyor. AK Parti'nin EYT konusunda bir çalışma yaptığına ilişkin haberler sonrası EYT mağdurları AK Parti'den gelecek EYT müjdesini bekliyordu. Son dakika haberine göre EYT konusunda AK Parti'den ilk resmi açıklama geldi. Peki EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik yaşı düşecek mi? İşte EYT son dakika açıklaması.

EYT son dakika gelişmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'e yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

EYT konusunda çalışmanız var mı?

"Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasina gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu calışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

50 yaş sınırı tartışılıyor, böyle bir çalışmanız var mı?

Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum yaş vs. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız.

3600 ek göstergenin kapsamı ve maliyetiyle ilgili çalısma ne durumda?

Kasım ayında Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplanacak. Orada açıklayacağım bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta üçlü danışma kurulunu toplayacağız. Orada da açıklamalarımız olacak."