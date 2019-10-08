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EYT son dakika gelişmesi: EYT’de son durum ne? Berat Albayrak açıkladı

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’dan EYT ile ilgili önemli açıklama geldi. EYT çıkacak mı? EYT’de son durum ne? sorularını günlerdir sonran milyonlarca EYT mağduru vatandaş, EYT ile ilgili son dakika gelişmesini merak ediyor. Bakan Berat Albayrak’tın önemli EYT açıklaması geldi. Hem CHP hem İYİ Parti EYT çıkıp çıkmayacağı, EYT’de son durum ne? sorusuna cevap almak için Meclis’e soru önergesi verdi. İşte detaylar.

08 Ekim 2019 Salı 10:20
EYT son dakika gelişmesi: EYT’de son durum ne? Berat Albayrak açıkladı

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’dan EYT ile ilgili önemli açıklama geldi. EYT çıkacak mı? EYT’de son durum ne? sorularını günlerdir sonran milyonlarca EYT mağduru vatandaş, EYT ile ilgili son dakika gelişmesini merak ediyor. Bakan Berat Albayrak’tın önemli EYT açıklaması geldi. Hem CHP hem İYİ Parti EYT çıkıp çıkmayacağı, EYT’de son durum ne? sorusuna cevap almak için Meclis’e soru önergesi verdi. İşte EYT bugün haberleri.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Milliyet’in haberine göre, AK Parti’nin Kızılcahamam toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a milletvekilleri EYT konusunda sorular yöneltti. Bakan Albayrak, EYT sorularına “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi. Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

EYT'de emeklilik yaşı

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanların sorunları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği belirtilmişti. Bu durum yüz binlerce kişiyi umutlandırmıştı. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu 1999’dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Örneğin; 18 yaşında sigortalı işe başlayan bir kadın 5000 günlük primi tamamlarsa 38 yaşında, erkekler de 43 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyordu.

EYT’de neler olmuştu?

Konuyla ilgili NTV’ye bilgi veren Prof. Dr Vedat Bilgin ise şunları söylemişti: “Emeklilikte yaşa takılanlar homojen bir grup değil. Bu konuda durumu çok farklı olanlar var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak, şu an işin çok başındayız henüz somut bir gelişme yok."

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 yöntemi sırlayıp anlattı.

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları…

CHP EYT için soru önergesi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların durumu ile Sigorta öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin akıbetini sordu. Önergesinde "Emeklilikte Yaşa Takılan" vatandaşlara ilişkin kamuoyunda "erken emeklilik" gibi yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığının önemle altını çizen Köksal, "Bu konuda da Bakanlığınızca bu yanlış algıyı kırmaya yönelik hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Bakanlığınızın görevi halkı doğru bir şekilde aydınlatmak değil midir?  Emeklilikte yaşa takılanların hak ettikleri emekliliğe kavuşmaları için Bakanlığınızca herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den EYT için soru önergesi

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği EYT konusunda Meclis’e soru önergesi verdi. Milletvekili Türkkan’ın verdiği EYT soru önergesinde şunlar soruldu:

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

1) Kamuda çalışan EYT’li sayısı kaçtır?

2) Toplam EYT’li sayısı kaçtır?

3) Emeklilikte yaşa takılan kadın-erkek oranı nedir?

4) EYT’lilerin emekli edilmesi halinde uygulamanın kamuya yıllık maliyeti ne kadardır?

5) EYT’lilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için emeklilik maaşı gibi gelire ihtiyaçları vardır. Mevcut uygulamada emeklilik yaşını bekleyene kadar çalışmaları ise 40 yaşının üstünde olmaları sebebi ile istihdam edilme noktasında sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durumun aşılması için EYT’liler için herhangi bir istihdam destek programı bakanlığınız tarafından hazırlanmış mıdır?

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 10:20
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