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EYT son dakika gelişmesi 9 Ekim! Erken emeklilik yaşı düştü mü? Erken emeklilik nasıl olur?

EYT de son durum ne, EYT Çıkar mı, EYT son dakika gelişmesi an be an takip ediliyor. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt vermesinden sonra EYT’de şimdi ne olacak? Soruları sorulmaya başlandı. Peki EYT haricinde erken emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik nasıl olunur? Sosyal güvenlik sistemi bazı işlerde çalışanlara erken emeklilik hakkını tanıyor. Peki erken emeklilik nasıl olur? Erken emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik hangi meslekleri kapsıyor?

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:52
EYT son dakika gelişmesi 9 Ekim! Erken emeklilik yaşı düştü mü? Erken emeklilik nasıl olur?

EYT de son durum ne, EYT Çıkar mı, EYT son dakika gelişmesi an be an takip ediliyor. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt vermesinden sonra EYT’de şimdi ne olacak? Soruları sorulmaya başlandı. Peki EYT haricinde erken emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik nasıl olunur? Sosyal güvenlik sistemi bazı işlerde çalışanlara erken emeklilik hakkını tanıyor. Peki erken emeklilik nasıl olur? Erken emeklilik mümkün mü? Erken emeklilik hangi meslekleri kapsıyor?

Bir süredir emeklilikte yaşa takılanları, erken emekliliği tartışıyoruz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çalışanların çoğunluğu biran önce emekli olmayı düşünüyor. EYT’de son dakika gelişmesini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. EYT erken emeklilik son durum gelişmesi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok. Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

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Erken emeklilik nasıl olur? 

Erken emeklilikten kimlerin yararlanacağına ilişkin olarak Hürriyet yazarı Noyan Doğan şunları yazdı: “Kanunda fiili hizmet süresi zammı olarak geçen, kamuoyunda ise ‘yıpranma hakkı’ olarak bilinen uygulama; çimento sektöründe çalışandan tutun da cam ve madencilik alanında çalışanlara kadar birçok mesleği kapsıyor. Daha açık şöyle anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların diğer çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet süresi zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre kazanıyor. Emeklilik için fazladan kazanılan günlere, fiili hizmet süresi zammı ya da yıpranma hakkı deniyor. Bu haktan da hem sosyal sigortalı çalışan işçiler hem de emekli sandığı kapsamında çalışan memurlar faydalanabiliyor. Son yıllarda bu alanda birçok düzenleme yapıldı ancak birkaç ay önce yapılan son düzenleme ile düne kadar yıpranma hakkından yararlanan meslek sayısı 18 iken, bu sayı 45’e yükseltildi ve ağız-diş radyoloji uzmanları, röntgen teknisyenleri, infaz memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkı tanınan mesleklere eklendi. Bu kapsamda yeni düzenleme ile yıpranma hakkı tanınan yeni mesleklerde çalışanlar için fiili hizmet süresi zammı 2017’nin Ağustos ayından sonraki çalışmaları için uygulanacak.”

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EYT erken emeklilikten kimler yararlanacak? Erken emeklilik son dakika

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:52
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