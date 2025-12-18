Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğilmedik, bükülmedik, dimdik Filistin halkının yanındayız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden kardeşlerimize selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Dünyaya kıymetli eserler kazandıran ödül sahiplerine teşekkür ederim. Aynı şekilde çok titiz ve hassas değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen kişileri belirleyen seçici kurulu da kutluyorum. Şair Yavuz Bülent Bakiler ile Niyazi Sayın'ı hürmetle yad ediyorum. Ülke ve millet olarak kendilerine çok şey borçluyuz.

Kayıplarımız sebebiyle bir yanımız yaprak döküyor olsa da diğer yanımız çiçek açmaya, boy atmaya devam ediyor.

Gazze'deki vahşete kamera tuttukları için katledilen 37'si kadın 238 basın mensubunu rahmetle anıyorum. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecileri bugün bir kez daha saygıyla anıyorum. İsrail hükümeti ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, gerçek gazeteciler Filistin'de olan tüm olup biteni gözler önüne sermeye devam ediyor. Biz de Filistin halkının yanında eğilmeden, bükülmeden dimdik duruyoruz. Gazze soykırımında TRT ve AA başta olmak üzere tüm basın kuruluşları yürekli bir duruş sergiledi. Gazze'de yaşananların unutulmaması ve adaletin tecellisi için her cephede mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnsan başlı başına bir sanat şaheseridir. İnsan her ses ve renkli sanatın malzemesi olarak görmüştür. Bugün mirasçısı olduğumuz kültür ve medeniyet iklimi müşterek zenginliğimizdir.

Mimarinin, musikinin, şiirin, cümle sanatın özeti insanı ve dünyayı anlama çabasıdır. Sanat dünyayı daha anlamlı kıldığı için sanattır. Sanat, bize başka hiçbir şeyin veremeyeceği duyguyu verdiği için sanattır. Sanat, ayrıştırmaz birleştirir. Türkçe'nin her büyük şairi ve yazarı bizim gururumuzdur. Dil, kültür, düşünce ve mimari alanda eser verenler bizim için birer kutup yıldızıdır.

Her alanda sınırsız tüketimi teşvik eden, insanı edilgen hale getiren bu cendereden sadece köklerimizden tutarak kurtulabiliriz. Bugün popüler olan pek çok filmin, dizinin, müzik eserine baktığımızda sanatın dönüştürücü gününün nelere kadir olduğunu görebiliyoruz. Sanatın tek tipleşmesi sanat için ciddi risk oluşturuyor.

