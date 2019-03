EYT son dakika gelişme Bahçeli'nin çıkışıyla EYT'de son durum ne?

Son dakika haberleri. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili alınan son karar. EYT çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT mağdurlarının son dakika bekleyişi sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli EYT-Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda açıklamasında bulundu. EYT son dakika gelişmesinde son durum olarak Bahçeli “Erken emekliliği toplumsal hareketliliğin şeyi haline getiriyorlar. Bunun çözümü için tahrik etmeye gerek yok. Türkiye'nin gerçeklerini göz önüne almaları lazım. Maliyetlerin ne olduğunu iyi hesap etmeleri lazım” dedi. Peki EYT son durum ne? İşte EYT son dakika gelişmeleri.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Star TV-NTV ortak yayınında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorular soruya da "Seçim beyannamemizde var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız çalıştı. Meclise de bir teklif de sundular. Ancak 49 milletvekili ile çıkarmamız mümkün değil. Bir de bunun şu an ki maliyeti, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde 'ille de de bunu çıkaracağız' diyerek kimseyi de kandırmaya da gerek yok. Şu an için çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta, on gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belli olur Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kalıcı istikrar sağlayacak bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunabiliriz." cevabını verdi.

"EYT'yi toplumsal hareketlilikte kullanıyorlar"

Şimdiye kadar hiç yürüyüş yapmayanlar şimdi Ankara'da İstanbul'da yürüyüş yaptığına dikkati çeken Bahçeli, "Erken emekliliği toplumsal hareketliliğin şeyi haline getiriyorlar. Bunun çözümü için tahrik etmeye gerek yok. Seçimde netice alırsanız siz yapın. Ama yapamayacağınız şeyle toplumu hareketlendirerek gerginliği artırmanın erken emeklilikteki arkadaşlarımız, kardeşlerimizin bunlar kimler ise sabırlı olmaları lazım. Türkiye'nin gerçeklerini göz önüne almaları lazım. Maliyetlerin ne olduğunu iyi hesap etmeleri lazım. Bir tarafta ödemeler dengesi açığınız var diyeceksin sonra erken emekliliği çıkartın diyeceksin Kemal Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun?" değerlendirmesinde bulundu.

EYT gündemimizde yok

Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT hakkında "Bunu yaparken sadece geçmişi değil gelecek kuşaklarımızı da düşündük. Bu yüzden de her zaman dile getirdiğimiz ve Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi EYT gündemimizde yok" dedi.

Dünyada 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti. Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." ifadesini kullanmıştı.