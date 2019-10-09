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EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT son durum ne?

EYT’de son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT için Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgin’e talimat vermesiyle birlikte EYT bekleyen milyonlarca vatandaş bir anda EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT emeklilik şartı ne olacak? soruları sorulmaya başlandı. EYT çözümü için gündemde 3 yöntem öne çıkıyor. Bunlardan biri 3600 prim gün sayısı üzerinden emekli olması. EYT’de 5000 gün prim gün sayısında yaş sınırının nasıl kaldırılacağı ise merak ediliyor. İşte EYT son durum gelişmeleri.

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:50
EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT son durum ne?

EYT’de son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT için Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgin’e talimat vermesiyle birlikte EYT bekleyen milyonlarca vatandaş bir anda EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT emeklilik şartı ne olacak? soruları sorulmaya başlandı. EYT çözümü için gündemde 3 yöntem öne çıkıyor. Bunlardan biri 3600 prim gün sayısı üzerinden emekli olması. EYT’de 5000 gün prim gün sayısında yaş sınırının nasıl kaldırılacağı ise merak ediliyor.

Binlerce kişinin yakından takip ettiği EYT sorununun meclisin de açılması ile birlikte çözüme kavuşması bekleniyor. Fakat ilgili kanunun kabul edilmesi ile vatandaşların merak ettiği konulardan biri de prim gün sayısının 3600 mü yoksa 5 bin üzerinde mi hesaplanacağı oldu. Bu noktada 20 yıldır yaşanan EYT mağduriyetini sona erdirecek kanunda prim gün sayısı çözümünün kanun ile birlikte şu şekilde ele alınması bekleniyor. İşinolsunda yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda EYT mağdurlarını temsilen belirlenen heyet Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’In da katıldığı konuşma sonrasında alınan karar ile ilgili açıklama yapılmıştı.

EYT için üç teklif gündemde

EYT çözümü için gündemde 3 yöntem bulunuyor. Bunlardan en çok istenen ise vatandaşların 3600 prim gün sayısı üzerinden emekli olması. Fakat bu çözüm ise hala netliğe kavuşmadı. Gündemde olan bir diğer çözüm ise 5000 gün prim gün sayısında yaş sınırının nasıl kaldırılacağına çözüm getiren yöntem olarak ifade ediliyor. Ayrıca 3600 gün prim ödeyenlerin emekli olabileceği tartışılırken sigorta süresinin en azında 15 yıl olabileceği konusuna görüşler de gündemde yer almaktadır.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:50
  1. EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak?
  2. EYT son durum ne?
  3. EYT çıkacak mı?
  4. EYT ne zaman çıkacak?
  5. EYT çıkarsa kimler emekli olacak?
  6. EYT emeklilik şartı ne olacak?

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