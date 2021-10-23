Emeklilikte yaşa takılanlar uzun zamandır kendilerine yönelik bir kararın çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Konu hakkında sıcak gelişmelerin yaşandığı gelen haberler arasında. Peki, EYT ne zaman çıkar?

EYT nedir kimleri ilgilendiriyor? EYT son durum

Milyonların gözü kulağı EYT’de. Emeklilikte yaşa takılanlar kendilerine yönelik güzel haberin ne zaman geleceğini araştırıyor. 2023 seçimleri için hazırlıklara başlayan AK Parti'nin EYT'yi gündemine alacağı ileri sürüldü. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin yeni yıldan itibaren daha yükses sesle konuşulması bekleniyor.

EYT nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da diğer bir ifade ile EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmıştır. 8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirildi.

EYT çıkarsa emeklilik süresi nasıl etkilenecektir?

EYT kanununun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. 1999'da yürürlüğe alınan 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılıklarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Emeklilik için prim gün sayısı da 7 bine çıkartılmıştı. Bu yüzden de EYT kanunu çıkarsa 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan sigortalılar, kanunun kapsamında bulunacak.