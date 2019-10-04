EYT nasıl çözülecek? EYT emeklilik prim ve yaş ne olmalı?

EYT konusunda son günlerde birbiri ardına açılmalar yapılmakta. Seçimlerden önce seslerini duyurmaya çalışan emeklilikte yaşa takılanlar, seçimlerden sonra da mağduriyetlerine ilişkin sıkıntıları gündemde tutuyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte EYT’nin çıkması bekleniyor. EYT için farklı yöntemler masada olurken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaparak çözüm önerisinde bulundu. Peki EYT nasıl çözülecek? EYT ile kimler emekli olacak? EYT emeklilik prim ve yaş ne olmalı?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama, “Emeklilikte Yaşa Takılanlara kademeli emeklilik” haberleri işi sulandırmak isteyenlerin söylentileridir! #EYT konusundaki mağduriyet çok nettir, 08/09/1999 öncesi sigortalı olanlar yaşa takılmış ve mağdur olmuş kitledir! Çözüm tektir, bu işin kademesi olmaz.” Paylaşımında bulundu. Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada EYT sorununun nasıl çözüleceğine ilişkin detayıda açıkladı. Erdursun, EYT ile kimlerin emekli olacağına ilişkin, “08/09/1999 tarihine kadar sigortalı olmuş kadınlar 18 yaş baz alınarak 20 yıl, erkekler 25 yıl ve 5000 prim günü ile emeklilik durumunda mağduriyet son bulur.” İfadesini kullandı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı o paylaşımları: “Millet Vekillerine bir önerim olacak, Milletin yaşadığı sorunları Millete anlatmayın... Millet zaten onsorunları biliyor çünkü yaşıyor, sorunları ve beklentileri çözüm önerileri ile anlatın!

Bu aralar telefonum susmuyor, EYT soruları bitmiyor, sosyal medya sorularına yetişemiyorum! Soruların Cevapları hep aynı 08/09/1999 tarihine kadar sigortalı olmuş kadınlar 18 yaş baz alınarak 20 yıl, erkekler 25 yıl ve 5000 prim günü ile emeklilik durumunda mağduriyet son bulur.!

“Emeklilikte Yaşa Takılanlara kademeli emeklilik” haberleri işi sulandırmak isteyenlerin söylentileridir! #EYT konusundaki mağduriyet çok nettir, 08/09/1999 öncesi sigortalı olanlar yaşa takılmış ve mağdur olmuş kitledir! Çözüm tektir, bu işin kademesi olmaz.”