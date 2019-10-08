0553 313 94 23

"EYT konusunda muhatap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"

EYT Derneği Başkanından flaş EYT açıklaması. Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok” dediği iddia edilmişti. EYT konusunda yapılan açıklamalara ilişkin son dakika cevap EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak’dan geldi. Özüpak, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama almadan, onun haricinde kim olursa olsun yapılan açıklamaları, söylenenleri önemsemiyoruz.” diyerek EYT konusunda muhataplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti.

08 Ekim 2019 Salı 13:09
"EYT konusunda muhatap Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"

Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok” dediği iddia edilmişti. EYT konusunda yapılan açıklamalara ilişkin son dakika cevap EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak’dan geldi. Özüpak, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama almadan, onun haricinde kim olursa olsun yapılan açıklamaları, söylenenleri önemsemiyoruz.” diyerek EYT konusunda muhataplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade etti.

Emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce kişi, hükûmetin yeni çalışmasını bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Milliyet’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” demişti.

"Davamızın peşindeyiz"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama almadan, onun haricinde kim olursa olsun yapılan açıklamaları, söylenenleri önemsemiyoruz. Haklılığımızla, sonuna sonuç alana kadar davamızın peşindeyiz." dedi

Gönül Boran Özüpak, şunları söyledi:"Gün geçmiyor ki EYT'siz bir haber çıkmasın. Her yerdeyiz, her ortamdayız, her basındayız, her siyasetçisinin ağzındayız, her köşe yazarının köşe yazılarındayız. Değerli arkadaşlarım, çok mücadele verdik bu aşamaya gelene kadar. Gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımız da alanlarda sosyal medyada gerçekten gecesini gündüzüne katan dostlarımız ile bu mücadeleyi buraya kadar taşıdık.

Değerli arkadaşlarım, bugün yapılan açıklamayla ilgili birçok soru geliyor, birçok telefon geliyor, basın yazıyor. Sayın Hazine Bakanımız Berat Albayrak'ın bir açıklaması var. 'Bir çalışma yok' diyor. Çalışma Bakanımız sayın Zehra Zümrüt Selçuk, 'Popülist yaklaşamayız' diyor.

"Biz bugünkü bu söylemlere asla riayet etmiyoruz"

Arkadaşlar, biz erken emeklilik isteyen olduk, bütçeye yük getiren olduk. Biz türemiş olduk, boş işler olduk ama biz haklılığımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu söylemlerin kesinlikle bizlere uygun olmadığını her alanda da dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Anayasal bir hakkımız vardı. Emeklilik hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına bize tanınan haklılık doğrultusunda bu mücadeleyi de buralara taşıdık. 15 Eylül 2019 tarihinde Çankaya Köşkü'nde yaptığımız Prof. Dr. Vedat Bilgin ile ki bu talimat rapor çıkmasını istenilen durum sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi. Biz bugünkü bu söylemlere asla riayet etmiyoruz. Bu yaptığımız görüşme sonucunda sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak raporu beklemek zorundayız. Biraz daha sabır diyorum. Biz sayın Cumhurbaşkanımızdan bir açıklama almadan, onun haricinde kim olursa olsun yapılan açıklamaları, söylenenleri önemsemiyoruz.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdiği ve sorunun çözümü için bir çıkış yolu arandığı açıklanmıştı. 

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:09
  1. eyt son dakika
  2. eyt son dakika bugün haberleri
  3. EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak
  4. cumhurbaşkanı erdoğan eyt
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda kararını değiştirdi mi?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi! Devre arası geliyor
    1. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi!..
    2. Mehmet Ekici'nin yeni rotası..
    3. Ahmet Şimşirgil-Özlem Zengin..
    4. FETÖ'nün köpeği sahibi ABD'nin..
    5. Tutuştular! Türkiye'nin operasyonu..
    6. Tuğçe Kazaz'dan Trump'ın tehdidine..
    7. Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin..
    8. Ankara kulislerini sallayan iddia!..
    9. Kamber turşusu nasıl yapılır? Kamber..
    10. "EYT konusunda muhatap Cumhurbaşkanı..
    11. Otomotiv devine Manisa teşekkürü!..
    12. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları..
    13. Ampute Futbol Türkiye Kupası’nın..
    14. Boş sayfalar
    15. HDP’ye oy verenler, şimdi ne..
    16. Öztürk Yılmaz'dan yeni parti..
    17. ALES/3 geç başvuru süresi ne zaman..
    18. Azerbaycan'da başbakan değişti
    19. “ABD yanlışından dönsün”
    20. Nijerya'da kano battı: 38 ölü
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki: Bu kabul edilemez
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    Türkiye'nin operasyonu öncesi YPG'den ilk açıklama!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!