EYT konusunda milletvekillerine çözüm önerisi yapıldı

EYT son dakika haberleri en çok sorgulanan konular arasında yer almakta. Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte şuan CHP’de siyaset yapan dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu ve 08/09/1999 öncesi sigortalı olanların kanayan yarası emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşların mağduriyeti, son günlerde birbiri ardına yapılan açıklamalarla yeniden Türkiye gündeminde en üst sırada yerini aldı. EYT’nin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. Peki EYT nasıl çözülecek? EYT emeklilik var mı? EYT emeklilikle kimler emekli olacak? İşte EYT son durum haberi.

EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milletvekillerine EYT konusunda çözüm önerisinde bulundu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama, “EYT konusundaki mağduriyet çok nettir, 08/09/1999 öncesi sigortalı olanlar yaşa takılmış ve mağdur olmuş kitledir! Çözüm tektir.” dedi.

Erdursun, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı AK Parti’li Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun “EYT ile ilgili kademeli olarak bir düzenleme olabilir." açıklamasına ilişkin olarak da, “Emeklilikte Yaşa Takılanlara kademeli emeklilik” haberleri işi sulandırmak isteyenlerin söylentileridir! Bu işin kademesi olmaz.” eleştirisinde bulundu.

İŞte Özgür Erdursun EYT konusunda sosyal medya üzerinden paylaştığı çözüm önerisi:

EYT’lilere kademeli emeklilik mi geliyor?