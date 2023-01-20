EYT konusunda dikkat çeken detay! Eksik primi olan ne yapacak?

EYT konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesinin ardından SGK binalarına milyonlarca kişi akın etti. Eksik primi olanlar ise kendileri için sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarakEkonomist Muhammet Bayram değerlendirmelerde bulundu. Milliyet'in haberinde yer alan detaylar şöyle:

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Milyonlarca vatandaşımız şu anda EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Bununla beraber de aslında araştırma içerisine girdiler. Bu araştırma öncelikle ne kadar prim günü sayılarına sahip oldukları ve emekli olsalar ne kadar maaş alacakları yönündedir.

Ne kadar prim günü sayılarına sahip olduklarına baktıklarında eksik prim günleri varsa eğer bazı borçlanma imkanları kendilerine sunuluyor.

Ancak bu borçlanma imkanından faydalanamayanlar için çalışarak ya da dışarıdan bu eksik kalan primleri doldurmaları gerekiyor.

EYT’LİYE EK BORÇLANMA İMKANI TANINSIN TALEBİ

Örnek vermek gerekirse kişinin ya da bir kadın SSK’lının 2 bin prim günü sayısı bulunmaktadır. 3 çocuğu için de 2 bin 160 gün borçlanma yapmış olsun. Toplamda 4 bin 160 günü olacaktır. Ancak emekli olmak için 5 bin güne ihtiyacı vardır. Bunun için de 840 günü ya çalışarak geçirecek ya da dışarıdan prim yatıracaktır.

‘VADANDAŞLARA KAPSAMLI EMEKLİ OLMANIN YOLU AÇILMALIDIR’

Devletimizin bu yasayı çıkarırken diğer mağduriyetlerin önüne geçmesi gerekiyor. Bu şekilde 100 gün, 200 gün hatta bin prim gününe kadar kişilerin borçlanma imkanları haricinde prim günleri eksik kalıyorsa borçlanma imkanı getirilerek vatandaşlarımızın bu kapsamda emekli olmalarının yolu açılmalıdır.

Örnekte verdiğimiz kadın SSK’lı 840 günü devlete borçlanabilmeli ve bunu taksitler halinde devletimize ödeyebilmelidir.

Bunun haricinde kanuni olarak emekli olabilmesi için örneğimizde vermiş olduğumuz üzere kadın SSK’lının eksik olan 840 günü doldurması gerekecektir.

Kişiler belki mental olarak belki de fiziki olarak çalışmaya elverişli değil ya da çalışmak istemiyor. Ancak emekli olamıyor. Devletin burada 23 yıllık bir hasreti giderirken diğer mağduriyetleri de oluşturmamak adına böyle bir borçlanma imkanı getirmesi halinde EYT kapsamında sayın Bakan Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği üzere en geniş kapsamlı düzenleme yapılmış olur.

‘STAJYER VE BAĞKURLULARIN SORUNLARI GİDERİLMELİ’

Bununla beraber yine stajyerlerin ve çırakların sorunları, Bağkur ihya ve Bağkur intibak sorunlarının da giderilmesi gerekiyor. Uzun vadede de sigorta kollar arasındaki prim farklılıklarının da eşitlenmesi gerekiyor.”