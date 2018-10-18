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EYT konusunda Devlet Bahçeli ikna oldu

Erdoğan, emeklilikle yaşa takılanlar konusunun gündemden kaldırılması hususunda Bahçeli’yi ikna ettiğini söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 08:22
EYT konusunda Devlet Bahçeli ikna oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile önceki gün yaptığı görüşmenin detaylarını MYK’da kurmayları ile paylaştı. Görüşme sırasında Bahçeli’nin af konusunu hiç gündeme getirmediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu konu üzerinde bir müzakere yapmadık” dedi. Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılacak ittifak konusunda Bahçeli ile ‘prensipte’ aynı noktada olduklarını belirten Erdoğan, ‘Cumhur ittifakının’ bu tip konulardan ayrı değerlendirdiklerini hatırlattı. Erdoğan’ın, MYK’da “Her iki partinin adaylarını çıkarmasının daha doğru olacağını ve MHP ile fikri ve gönül anlamında bir ittifaka gidileceğini” söylediği öğrenildi. MYK’da, MHP ile ittifakın belediye başkan yardımcılığı veya belediye meclis üyelikleri konusunda olmasının daha doğru olacağı, aksi durumda ‘belli bir adayın dikte edilmesinin’ seçmen nezdinde olumsuz tepki göreceği değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda, toplumda bir mutabakat oluşturacak ve geniş bir vicdan sözleşmesi anlamına gelecek bir çerçeve çizilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kurulması benimsendi.

Toplantıda, yerel seçimler öncesinde ‘af’ tartışmalarının olumsuz algılanacağını, eğer yapılacaksa, bunun seçim sonrasına bırakılması da kararlaştırıldı. Toplantıda, yapılan araştırmalarda toplumun yüzde 65-70’inin af düzenlemesine karşı çıktığı bilgisi de verildi.

Toplantıda, denetimli serbestlik ile adli kontrol uygulamalarının kapsamının genişletilebileceği de masaya yatırıldı.

NAFAKA VE BOŞANMALAR

MYK’da nafaka mağdurları ve uzun süren boşanma davaları da görüşüldü. Bazı üyeler 7 sene süren boşanma davalarının olduğunu, bunun süresinin sınırlandırılması ve kolay boşanma sisteminin getirilmesini önerdi. Adalet Bakanı Gül de, nafakanın evli kalınan süreye göre kademelendirilmesinin planlandığını söyledi.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:22
  1. Devlet Bahçeli
  2. Cumhurbaşkanı
  3. EYT son dakika
  4. Emeklilikte yaşa takılanlar
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. MYK

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