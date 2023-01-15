EYT için tarih verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in konuğu oldu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Halkımızı ilgilendiren konuların başında enflasyon var. Enflasyonla ilgili şunu söyleyebilirim. Aralık enflasyonunda düşüşe geçeceğimizi ifade etmiştik ve gerçekleşmede bu yönde oldu. Yüzde 84'lerden yüzde 64'lere düşmüş oldu. Şöyle bir tablo gördük, geçen yılın toplamına bakacak olursanız ilk çeyrekte yüzde 7'lerde büyüdü, ikinci çeyrekte yüzde 5'lere düştü, son çeyrekte yüzde 2'lere geriledi. Bu yılda aynı tabloyu bekliyoruz. O trende girdi diyebiliriz. İçeride izlediğimiz politikaların yanı sıra dışarı izlediğimiz politikalar da önemli. Dolayısıyla bu yıl daha olumlu bir tablo var. Belli bir zaman enflasyonla mücadelemiz devam edecek. Vatandaşımızın enflasyona ezdirmemek için bazı politikalarımıza da devam edeceğiz.

"Ücret artışlarında tüm imkanlar zorlandı"

Satın alma gücündeki kayıpta en önemli mekanizma ücretler. Çalışanlar, emekliler, kamu çalışanlarında çok önemli artışlar oldu. Asgari ücret vergi dışı bırakıldı, sosyal destekler artırıldı. Bütün bunlarla satın alma gücündeki erimeye engel olmaya çalıştı hükümetimiz. Her türlü imkanlar zorlandı. Ücret artışıyla enflasyon artışını mukayese etmemiz lazım. O dengeye bakmamız lazım, ikisi arasında belli bir etkileşim de söz konusu.

İlk 6 ay için çok önemli artışlar yapıldı. 6 ay sonra enflasyon farkına bakılarak yeniden artışlar olabilir. Geniş kesimleri rahatlatmak için yapıldı. Büyüme açısından da bereketli bir sonuç doğuracak.

Döviz kurunda istikrarlı gidiyoruz, bu da olumlu. Enerji piyasalarında da dengeli bir yapıya gidiyoruz. Şimdi daha olumlu yönde bir gelişme bekliyoruz. Dünyadaki talep azalırsa düşüş de bekleyebiliriz.

Marketlerin fiyat sabitleme kararı

Ben bir imkan oluştuğunu düşüyorum. Maliyetlerin ötesinde bir fiyat hareketini sorgulamak zorundayız. Üretim maliyetleri eskisi kadar artmadı, geleceği yönelik daha iyi bir perspektif var. Sonuçta herkes bir şeyi beklediği zaman o şey gerçekleşiyor. Hem kamunun, sivil toplumların enflasyonla topyekun bir mücadelesi. Herkes kendi penceresinden bir katkı sunduğu zaman enflasyonla mücadele daha iyi hale geliyor.

Enflasyon eski haline dönecek mi?

Son 3 yılı normal bir şekilde analiz edemezsiniz, pandemi yaşandı ve derin etkiler bıraktı. Bundan bağımsız ekonomiyi tabir edemezsiniz. Daha farklı bir döneme geçiş yapacağız. Son 3 yılda dünya 2020'de yüzde 3 küçüldü. Türkiye'ye bakıyorsunuz bu zor dönemde yüzde 8 büyümüşüz. Pandeminin oluşturdu etkilerden bağımsız bakamayız.

2022 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 10 bin doları geçmiş olacak.

Seçimden sonra önümüzdeki 5 yıllık bir perspektif var. Tüm olumsuzluklara rağmen satın alma gücünde 38 bin dolarlara yaklaşıyoruz. Oldukça olumlu bir gelişme var. Şimdi bu eşiği aşma zamanı.

"Türkiye artık 30 yıl sonrasını tartışıyor"

Tüm dünyada yine pandemi sürecinde devletler büyük darbe yediler. Ekonomik aktivite daraldı, sosyal harcamaları arttı. Çift yönlü darbe yedi. Kamuda açıklar yükseldi, aynı süreçte Türkiye bir yandan pandemiyi yönetti bir yandan sosyal politikaları yönetti.

Bizim beklentimiz şu, Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Belirsizlik ekonominin düşmanıdır. Gelirler artıyor, bunların artışıyla birlikte mali alanlar açılıyor.

Bütçemizde kara delikler söz konusu değil. Ekonomi dediğiniz bütçe dediğiniz insanlar için. Sürdürülebilirlikte önemli. Yönetilemeyecek bir sorunla karşı karşıya değiliz. Türkiye sürdürülebilir politikaları öteden beri odağına almıştır. Türkiye artık 30 yıl sonrasını tartışıyor.

Seçimin ertesi günü hükümet kurulmuş oluyor, bir belirsizlik yok. 2023'te seçimlerden sonra Türkiye belirsizlikleri azaltmış bir ülke olarak 5 yıllık bir perspektif açılmış olacak.

İnsanlar parasını korumak için ne yapacaklar?

Küçük yatırımcıya iki tavsiye olabilir, çeşitlendirsinler yatırımları. Tüm yumurtaları aynı sepete koymasınlar. İki uzun vadede baksınlar o zaman kaybetmezler. Günlük girerseniz çıkarsanız kaybetme ihtimaliniz daha yüksek. Uzun vadeli baksınlar, çeşitlendirsinler.

EYT için tarih verdi

Sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya alınmasıyla ilgili 458 bin sözleşmeli üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Sözleşmeliyken bazı konularda daha yüksek ücret alıyorsanız, kadroya geçince fedakarlık etmeniz gereken konular olabilir. Önümüzdeki hafta Meclis'imiz tamamlar. Bazen muhalefetin engellemeleri oluyor ama daha hızlı gidilir diye düşünüyorum.

Sırada EYT var, hükümetimiz çok uzun süredir çalıyor. Konunun en basında bakanımız geliyor. Bu ay sonunda Meclis'imize talepler ulaşır diye düşünüyorum. Meclis'imize gelir gelmez en kısa sürede biteceğini düşünüyorum. Boş yere beklenmiyor, bir takım hazırlıklar yapılıyor. Şubat, Mart gibi yetişir maaşlar diye tahmin ediyoruz. Ay sonunda gelirse Şubat'a da yetişebilir maaşlar.