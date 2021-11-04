EYT için çalışma başlatılıyor 5 formül gündemde

Buğra Kardan

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için harekete geçiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından ön incelemeler yapılacağı bildiriliyor. EYT’yle ilgili çalışmada 5 formüle yoğunlaşılacağı dile getiriliyor.

Gün sayısı önemli

Bu formüller şöyle:

Kısmi Emeklilik: 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup 3 bin 600 günü tamamlayan kadınlar 50, erkekler 55 yaşını doldurmak şartıyla emekliye ayrılabiliyor.



Sürenin Tamamlanması: 1996 ve öncesinde işe başlayan kadınlarda 7 bin 200 günü, erkeklerde ise bin gün sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabiliyor. Kanun çıkması halinde geriye doğru 25 yıl gidilerek erkek, 20 yıl gidilerek kadın hak sahipleri bulunacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş kadınlar için bu süre dolmuş vaziyette.



Primin Tamamlanması: 9 Eylül 1999 tarihinden evvel işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ila 5 bin 975 gün prim gerekiyor. Burada primini tamamlayanların yaşlarına bakılmadan hak sahibi olabilmeleri mümkün.



Almanya Sistemi: Sigortalıların emekliliklerine kalan yıl sayısı belirleniyor. Her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti uygulanıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.



Finlandiya Sistemi: Almanya sisteminde olduğu kesinti oranı tayin ediliyor. Sigortalı bu oranla erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.

Erdoğan'a sunulacak

EYT için başlatılan çalışmaya hız verileceği kaydediliyor. Çalışmanın nihai halini almasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edileceğine dikkat çekiliyor.



Yeni Akit’e konuşan Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, EYT sorununun uzun süredir gündemde olduğunu söyledi. Bu sorun üzerinde daha önce de üzerinde çalışmalar yapıldığına işaret eden Erdem, “Problemin mali ve idari boyutu önemli olup görüşülmeli” dedi.



Erdem, ayrıca “Sayın Erdoğan’ın EYT için çalışma yapılması talimatı verdiği haberini aldık. Hükümetin böyle irade ortaya koyması çok olumlu” ifadelerini kullandı.