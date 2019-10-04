EYT son gelişme haberleri. EYT’lilerin tek bir sigortalılık grubunda yer almadığını bilinmekte. SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, Emekli Sandığına tabi olanlar, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka ve TOBB Sandıklarına tabi olan değişik gruplarda yer alan çok sayıda EYT’li mevuttur. EYT’liler EYT yasasının ne zaman çıkacağını sorgulamakta. EYT hemen çıkar mı? EYT için tarih verildi mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son günlerde EYT son dakika gelişmelerini yakın takip ediyor. Zira EYT konusunda hem AK Parti'den hem CHP ve MHP'den birbiri ardına açıklamalar geliyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş EYT’lilerin sorunun çözümü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevlendirdiği Prof. Dr. Vedat Bilgin’in EYT konusunda elinden geleni yapacağını yazdı. Karakaş köşe yazısında şunları yazdı: “EYT’lilerin mağduriyeti ile ilgili hâlen yoğun mesai harcayan Prof. Dr. Vedat Bilgin’in bu konuda hem EYT’liler hem de sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği açısından en isabetli çözümler üreteceği kuşkusuzdur. EYT’lilerin tek bir sigortalılık grubunda yer almadığını hemen belirtelim. Zira SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, Emekli Sandığına tabi olanlar, Tarım SSK, Tarım Bağ-Kur, Banka ve TOBB Sandıklarına tabi olan değişik gruplarda yer alan çok sayıda EYT’li bulunmaktadır. Diğer yandan yaş haddinden ve normal emeklilikten şartları yerine getiren EYT’liler de ayrı bir başlık altında çalışmayı gerektiriyor. Mevcut ekonomik durum ve bütçe dengeleri, SGK’nın mali ve aktüarya yapısı ile ileriye dönük nüfusun yaşlanmasına bağlı projeksiyonlar da göz önünde bulundurulacağından Prof. Dr. Vedat Bilgin’in başkanlığında yürütülecek olan çalışmaların hemen bir anda bitmeyeceği, uzun soluk gerektirdiği açıktır.”

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