EYT haberleri son dakika! SGK Başmüfettişinden EYT açıklaması geldi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) haberleri ve EYT son dakika gelişmeleri emekli olamayan milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar tarafından tarafından takip edilmeye devam ediyor. EYT korusunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası EYT sorunu Türkiye’nin gündemine bir kez daha. EYT ile ilgili son gelişme ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklama oldu. Bakan Albayrak’ın açıklamasından sonra başta SGK Başmüfettişi İsa Karakaş ve Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu olmak üzere pek çok çevreden EYT açıklaması geldi. İşte EYT son dakika açıklaması ile emeklilikte yaş şartı engeline takılan EYT’lileri yakından ilgilendiren açıkmalar…

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Bakan Berat Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” şeklinde cevap verdi. Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.

SGK Başmüfettişi sa Karakaş'dan EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda önemli bir açıklama yaptı. İsa Karakaş, yaptığı açıklamada "Basında yazılan rapor modeller falan falan hep gerçekdışı. Ben halen SGK'da çalışan 25 yıllık başmüfettiş olarak bu yazılanlara hayret ediyorum. Ben de bir EYT li olarak en ufak bir gelişme olursa sizlere duyurmaya ve desteklemeye devam." dedi.

"Alın terinin karşılığı olan haklarını isteyenleriz"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği (EYT SYDD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ne erken emeklilik isteyen, ne de bütçeye yük getireniz. Ayrıca 38 yaşında hiç değiliz. Sadece hukuksuzluğa direnen, alın terinin karşılığı olan haklarını isteyenleriz. Varız, buradayız.” dedi.

"EYT Bir hesap kitap meselesidir"

TV5'te Başkent Postası programına katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklama yaptı. Kendisinin de EYT’li olduğunu söyleyen Metin Feyzioğlu, "Ben de EYT'yim. Benim de çoktan çalışma sürem doldu. Öğretim üyesiyim ben Hukuk Fakültesi'nde aynı zamanda ama yaşa takıldık devam ediyoruz. Efendim, konuştuk, tartıştık yetkililerle. Hesap kitap meselesi aktüerya meselesi eğer SGK aktüeryası elverişli ise yapar. Aktüeryası elverişli değilse batıyorsa 'ben bunu yapınca batacağım' derse yapamaz. Bir hesap kitap meselesidir." dedi.